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河内同步开展打击假冒伪劣和知识产权侵权行为

为落实工贸部、河内市人民委员会和河内市工贸局关于根据政府总理2026年5月5日第38/CĐ-TTg号电函加强检查、严肃查处侵犯知识产权行为的指示，河内市市场监管力量正同步采取多项措施开展打击和遏制行动。

河内同步开展打击假冒伪劣和知识产权侵权行为。图自越通社
河内同步开展打击假冒伪劣和知识产权侵权行为。图自越通社

越通社河内——为落实工贸部、河内市人民委员会和河内市工贸局关于根据政府总理2026年5月5日第38/CĐ-TTg号电函加强检查、严肃查处侵犯知识产权行为的指示，河内市市场监管力量正同步采取多项措施开展打击和遏制行动。

2026年5月6日，河内市市场管理分局发文要求各市场管理队与公安、海关、税务及地方当局配合，加强对侵犯知识产权行为，特别是假冒商标行为的检查、监督和严厉处理。该分局设定的目标是在2026年5月7日至30日期间，查处案件数量比2025年5月增加至少20%，并在高峰行动后继续保持定期检查。

在指示下达后，多起违规案件随即被发现。5月8日，第14市场管理队检查了位于越兴坊的“欧德孝2000”经营户，发现2844件产品涉嫌假冒“ADIDAS”、“LACOSTE”、“NIKE”、“BURBERRY”、“LOUIS VUITTON”等商标。该批货值数亿越盾的商品已被暂扣以按规定处理。

同一时间，第6市场管理队检查了位于慈廉坊美廷都市区的段光潘经营户，发现该场所未明码标价，并经营530件涉嫌假冒“Hermes”、“Louis Vuitton”、“Celine”、“Nike”等商标的商品。全部商品均被暂扣以进一步核实。

据河内市市场管理分局统计，仅在2026年4月，职能部门就检查了368起案件，处理了300起违规案件，行政罚款总额超过38亿越盾。其中，涉及假冒伪劣和知识产权侵权的行为占据较大比重，共处理102起案件，罚款总额超过9.43亿越盾。

河内市市场管理分局副局长杨孟雄表示，今后市场监管力量将继续与职能部门协调，严厉处理假冒伪劣、侵犯知识产权及来源不明商品的生产、经营行为，为保护企业和消费者的权益、构建透明公平的营商环境作出贡献。（完）

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越通社
#河内市 #市场监管 #打击假冒伪劣 #知识产权 越南
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