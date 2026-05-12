越共中央总书记苏林：创新集合与动员方式，发挥全民大团结力量

越通社河内——5月12日上午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。



各位原领导同志以及越南政府总理黎明兴、国会主席陈青敏、越共中央书记处常务书记陈锦秀等各位政治局委员、各部门领导以及各位革命元老、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、各阶层人民等1136名模范代表与会。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线和中央各群众团体党委书记裴氏明怀强调，秉持“团结—民主—创新—创造—发展”的精神，大会主席团要求全体参会代表高度发挥责任意识、团结意识与智慧，集中研究并深入讨论提交大会的各项文件，贡献高质量且充满热忱的意见，使本次大会真正成为越南祖国阵线在新的革命阶段创新与提高活动效率进程中的重要里程碑。



在会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林强调，我国民族的历史证明了一个真理，当我们民族团结一心、民心齐聚、全民意志统一时，国家就能克服一切困难，战胜一切敌人，创造出永恒的奇迹。全民大团结是宝贵的传统，是党的战略路线，更是越南力量源泉。



苏林总书记高度评价各级越南祖国阵线、成员组织、干部队伍、会员、各阶层人民近年来所取得的的成果，但同时也指出了存在的不足。



苏林指出，必须深刻贯彻“以民为本”的观点，坚持人民是革新与发展事业的主体和中心，这是阵线工作贯穿始终的原则。苏林要求创新集合、动员的方式及发挥全民大团结力量。阵线不代替国家行使职权，不代替各成员组织开展工作，更不能将自身活动“行政化”。阵线必须履行好政治核心职责，即凝聚、协商、协调、监督、社会论证、关照、保护并发挥人民的力量。



越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。图自越通社

苏林总书记要求，提高社会监督与评议质量，积极参与党和国家建设；关心人民的切身利益，从基层夯实社会共识；建设现代化阵线，即组织架构顺畅、干部深入群众、数字化转型切实且具有长期愿景。



阵线干部必须具备政治定力，对人民有赤诚之心，在社区中有威望，并掌握动员、对话、说服、评议及处理突发情况的技能。



为了让越南祖国阵线圆满完成任务，苏林总书记要求各级党委、党组织及政府进一步深刻认识到阵线的地位和作用，尊重、倾听、配合并为阵线履行党、国家和人民交付的职能与任务创造有利条件。



大会后，越南祖国阵线中央委员会、各级阵线及其成员组织须尽快将大会决议细化至具体的行动计划和方案。要求做到重点突出、人员明确、任务明确、责任明确、期限明确、结果明确；务必使大会精神不仅停留在文件上，而是深入到每个居民区、每个成员组织、每项竞赛运动和每一件为民服务的务实工作中。



越南祖国阵线拥有近一个世纪与民族同行的光辉传统。苏林总书记深信，凭借这一光辉传统和本次大会的创新精神，在党和国家的领导下，在海内外各阶层人民的同心协力之下，2026-2031年任期的越南祖国阵线必将取得更强有力、更务实、更高效的新发展突破；无愧为全民大团结块的聚集中心，无愧为人民政府的坚实政治基础，无愧为党、国家与人民之间值得信赖的桥梁。



越共中央总书记、国家主席苏林呼吁全国同胞、同志们、战士们以及海外侨胞继续团结一心、众志成城，发扬爱国主义精神、自力自强意志和奉献渴望，努力奋力实现越共十四大决议和越南祖国阵线第十一次全国代表大会决议；为建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福，并稳步迈向社会主义的越南贡献力量。（完）