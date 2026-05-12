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两级地方政府助力政务服务改革再提升再升级

5月12日上午，胡志明国家政治学院与联合国开发计划署（UNDP）驻越代表机构在河内联合举行了主题为“两级地方政府背景下公共服务供给快速评估”的学术座谈会。

主题为“两级地方政府背景下公共服务供给快速评估”的学术座谈会现场。图自越通社
主题为“两级地方政府背景下公共服务供给快速评估”的学术座谈会现场。图自越通社

越通社河内——5月12日上午，胡志明国家政治学院与联合国开发计划署（UNDP）驻越代表机构在河内联合举行了主题为“两级地方政府背景下公共服务供给快速评估”的学术座谈会。

胡志明国家政治学院副院长、中央理论委员会副主席阮孟雄副教授强调，从三级地方政府模式向两级模式转换，是治理方式的深刻变革，从职权、责任、资源的划分，到政府与人民互动方式的转变，都发生了根本性的改变。

阮孟雄在对两级地方政府模式实施近一年后的评估中强调，尽管面临巨大的工作量和极高的转型要求，地方政府机构运行依然保持稳定。在许多地区，新政府迅速投入运作，干部和公职人员努力适应新环境；民众对精简机构的主张表示赞同，并对建设一个现代、通顺且负责任的行政体系寄予厚望。

阮孟雄认为，需要实现治理思维的根本性转变。即从“国家机关有什么手续，人民就得按什么手续办”的思维，转向“人民需要解决什么问题，政府就设计相应的服务流程”的思维。

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联合国开发计划署(UNDP)常驻越南首席代表拉姆拉·哈利迪。图自越通社

座谈会上，国际合作伙伴就越南的改革进程分享了各自的观点。联合国开发计划署(UNDP)常驻越南首席代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）指出，分权改革的成功不能仅靠结构调整，基层政府还需要一支能力过硬的干部队伍、稳定的财政资源以及一个安全且以人为本的数字化系统。

澳大利亚大使吉莉安·伯德（Gillian Bird）和爱尔兰大使德尔德拉·尼·法伦（Deirdre Ní Fhallúin）强调了基于实际研究和倾听民众心声的重要性。通过这些方式，可以帮助策划者及时做出调整，使公共服务日益高效、包容，并确保“不让任何人掉队”。

此次座谈会是在越南准备对两级地方政府模式正式运行一年（自2025年7月1日起实施）进行阶段性总结的背景下举行的。（完）

越通社
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