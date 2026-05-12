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心系故土 越侨助推家乡建设

海内外越南人是全民族大团结的重要纽带，他们的爱国情怀、紧密联系和责任担当，是推动越南实现突破、融入国际社会并迈向繁荣可持续发展的决定性力量。

由来自20个国家和地区的60名优秀侨胞组成的代表团向雄王进香缅怀。图自越通社
由来自20个国家和地区的60名优秀侨胞组成的代表团向雄王进香缅怀。图自越通社

越通社河内——海内外越南人是全民族大团结的重要纽带，他们的爱国情怀、紧密联系和责任担当，是推动越南实现突破、融入国际社会并迈向繁荣可持续发展的决定性力量。

巩固民族大团结

海外越南人社群在国家80多年建设发展中的成长和贡献，是党和国家一贯奉行的民族团结政策的生动体现。

目前，海外越南人社群有超过600万人，生活在130多个国家和地区。该社区在所在国社会的地位、经济条件和威望日益提高，同时与祖国家乡的联系也越来越紧密。

外交部副部长黎氏秋恒表示，党和政府的各项文件均确认，海外越南人是越南民族共同体不可分割的一部分和重要资源，为加强越南与各国之间的友好合作关系作出贡献。

为建设家乡贡献力量

国家海外越南人委员会主任阮忠坚表示，许多在发达经济体取得成功的越裔企业家在回国投资合作时，带来管理经验、现代技术和国际标准。他们不仅为提高生产率和产品质量作出贡献，还成为越南更深层次融入全球经济网络的桥梁。

近年来，年轻越侨回国投资创业的趋势日益明显。许多由海外越南人创办的企业，如Base.vn、Elsa、Logivan、GotIt等，正在推动国内创新创意生态系统的发展，并将越南品牌推向国际。

根据越南国家银行和国际组织的数据，2023年汇入越南的侨汇约达160亿美元，2024年约为167亿至170亿美元，2025年预计达180亿至185亿美元。世界银行评估显示，越南多年来一直位居全球侨汇收入最多的十大国家之列。

凭借广泛的国际关系网络，海外越南企业家持续支持贸易促进、投资对接，并推动越南产品走向全球市场。这些贡献不仅促进了经济融入，也有助于在国际舞台上塑造积极友好、独具特色的越南形象。（完）

旅居拉马特甘越南公民阮氏翠。图自越通社

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越通社
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