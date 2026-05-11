黎明兴总理：力促科技、创新和数字化转型见实效、出实绩

越通社河内——越南政府总理，政府发展科技、创新和数字化转型及《2022-2025 年发展人口数据库、身份识别和电子认证应用程序和2030年愿景提案》（第6号提案）指导委员会主任黎明兴5月11日下午主持召开指导委员会2026年第三次会议。



在会议上，与会代表对各项任务的实施情况、成效、进度、存在的问题、不足与障碍等进行了全面核查和评估，并就5月份、第二季度及未来时间的重点任务和解决方案提出建议。



积极部署，有力推进，确保各项任务举措落地见效



会议指出，近期领导指导工作得到有力有序、同步开展，政府领导直接与各部委沟通，推进行政手续改革、发展科技、推动创新和数字化转型。



体制机制、政策法规的完善工作得到大力推进，已制定并提请国会批准了5部法律，包括《数据安全法》、《邮政法》、《无线电频率法（修正案）》、《计量法（修正案）》和《电信法》，同时颁布了多项属于政府和政府总理权限范围内的议定和文件。

截至2026年5月3日，根据第11号决议、第02号计划以及中央指导委员会各项结论所制定的总任务数为1136项，其中已完成662项，达58.3%。



科技、创新和数字化转型取得了多项具体成果。越南调整、批准了10组重点战略技术和30个战略技术产品，国际公布数量增长11.3%。2026年4月数字技术领域收入估计达240亿美元。数字基础设施持续发展，3G、4G网络覆盖99%以上人口，5G覆盖率达91.9%，预计到2026年底达97%。移动互联网速度在104个国家中排名第11位，固定互联网速度在154个国家中排名第12位。



第六号提案继续肯定在国家数字化转型中的重要作用。至今已发放超过2770万张新版公民身份证，激活超过7020万个电子身份账户；VNeID平台提供50种便捷功能，整合了2020万份驾驶执照、740万份车辆登记证和2640万份医保卡。“数字平民教育”平台吸引了超过160万名学员。



与数字化转型相结合的行政手续改革得以大力推进。在政府于2026年4月29日颁布的8项决议中，已下放136各行政审批事项，废除186项，简化396项，经营条件废除890项等。



会议现场。图自越通社

黎明兴在会上发言时强调，各项任务的部署必须切实、有效，产生具体、可衡量的结果。他明确指出一些不足之处，如多项任务进度滞后、体制机制存在重叠、数据建设和连接进展有限、行政手续改革和在线公共服务部署尚未达到要求等。



促进“政产学研”三家合作模式（国家-科研院所/高校-企业）



黎明兴要求各部委、地方负责人直接领导、指导并对政府负责完成各项任务的结果；绝不能“走过场”或应付。第57号决议和第六号提案的执行结果将从2026年起作为评估负责人任务完成程度的标准。



政府领导人强调要同步发展数字基础设施，确保数据畅通连接和共享；确定数据经济和人工智能是国家数字化转型的重心。同时，需要推动“政产学研”合作模式（国家-科研院所/高校-企业），为科研、技术开发和成果商业化畅通资源渠道。



黎明兴要求2026年5月内彻底完成逾期任务；不产生新的滞后任务；加快国家及行业数据的建设、连接和清理工作；坚决推进行政手续和经营条件改革。同时，要切实发展战略技术，从分散研究转向按重大课题订购机制，产出具体产品和市场，并配以适当的金融机制和可控制的冒险机制。



黎明兴明确了5月份、第二季度及未来时间的重点任务和解决方案；同时要求各部委、机关和地方根据被赋予的职能任务，集中有力、有效地执行，不得拖延滞后。



关于数字基础设施，政府总理要求公安部在2026年6月内抓紧将国家数据中心投入有效运行，与科技部配合完善国家数字总体框架。



对于行政改革和在线公共服务，黎明兴要求各部委尽早根据政府决议公布、公开行政审批流程，在2026年5月内核查并执行下放、削减、简化行政手续的方案，同时确保国家公共服务门户网站和各级行政手续解决系统的联通和稳定运行等。（完）