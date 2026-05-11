越南第十六届国会常务委员会第二次会议：处理人民建议必须“彻底落地”

越通社河内——越南国会常务委员会第二次会议5月11日上午举行，审议国会2026年3月及4月的民愿工作报告。会议强调，对于选民多次反映、影响广泛、涉及群众正当权益的问题，必须跟踪监督到底。



国会民愿与监督委员会主任黎氏娥在作报告时表示，广大选民和人民高度评价党和国家在领导、指导与调控社会经济发展中的主动性、灵活性和果敢性；特别是已同步落实促进增长、稳定宏观经济、控制通胀、确保经济大盘稳定，保障经济、能源、货币、粮食安全以及社会治安秩序。



关于党和国家领导人的外交活动， 选民和人民高度评价并对党和国家在国际形势复杂演变的背景下的外交路线充满信心。该路线使越南主动深度融入国际社会，确保了国家利益。



关于国会活动， 选民和人民高度评价国会务实、高效的革新与改进举措，并期待第十六届国会将继续发扬这一精神，助力实现新阶段发展国家的发展远景。



选民和人民密切关注并高度评价第十六届国会第一次会议的结果，对国会审议多项法律草案并通过相关法律，助力化解实践中的困难障碍，保障人民的合法权益表示欢迎。



选民和人民高度评价国会将对“行政区划调整后办公场所等公共资产的管理与使用法律政策执行情况”进行专题最高监督；认为这是重要内容，旨在评估效能，避免公共资产浪费并处理精简机构后遗留问题。



关于政府及政府总理的管理调控，选民和人民高度评价政府在指导调控中的果断与及时，确保管理工作的延续性、稳定性和连续性。



除了取得的成绩外， 选民和人民对能源安全、食品安全、教育、环境污染、网络安全、行政手续等直接影响社会生活和生产的问题仍感到担忧。因此，有关职能部门需予以关注，并在未来一段时间采取更有效的管理调控措施。



国会常务委员会委员基本赞同报告内容，建议民族委员会、国会各委员会及国会代表团需更加关注所负责领域及法律规定范围内的监督活动，特别是选民和人民关心的内容。对于选民多次反映的问题，必须跟踪监督到底。



会议强调：听取民声、了解民意、服务人民必须落到实处；答复群众必须及时明确；处理人民建议必须“到站落位、彻底落地”。做好民愿工作将有助于巩固人民对党、国家、政府及国会的信心，同时助力国会更好地履行代表人民意志和愿望的职责。（完）





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