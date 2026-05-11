☕️越通社新闻下午茶（2026.5.11）

越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅召开工作会议 图自 Vietnam+



越通社河内——·5月11日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与国家主席办公厅举行工作会议，评估形势并明确该机构未来的任务方向。出席会议的有越共中央书记、国家副主席武氏映春同各位中央委员、中央办公厅、总书记办公厅、国家主席办公厅等机构的领导同志。阅读全文



·5月11日上午，越南政府总理黎明兴主持了与司法部的工作会议，讨论2026年年初以来任务执行情况暨未来核心任务和方向，特别是建设与完善同步、现代且具竞争力的发展体制，以实现可持续的“两位数”增长目标。阅读全文





·5月11日上午，越南政府总理黎明兴与外交部举行会议，就过去一段时间的工作落实及任务执行情况，以及未来的重点、紧急和战略性任务方向进行讨论。政府常务副总理范嘉足，政府副总理兼国防部长潘文江大将，外交部长黎怀忠，政府办公厅主任邓春风部长以及各部委、机构领导等出席了会议。阅读全文





·5月11日上午，越南国会常务委员会就第十六届国会第一次会议的总结工作以及第二次会议的筹备工作提出了意见。



·越南国会常务委员会第二次会议5月11日上午举行，审议国会2026年3月及4月的民愿工作报告。会议强调，对于选民多次反映、影响广泛、涉及群众正当权益的问题，必须跟踪监督到底。



·第二届国际移民审查论坛（IMRF）近期在美国纽约联合国总部举行。此次论坛在国际移民问题仍面临诸多复杂挑战的背景下进行，吸引了近130个国家、多个国际组织及相关各方的广泛参与。越南外交部领事局副局长潘氏明江代表越南出席并在论坛上发表讲话



·5月10日下午，越共中央委员、河内市委副书记、河内市人民委员会主席武大胜会见了由日本山梨县知事长崎幸太郎（Nagasaki Kotaro）率领的对河内市进行工作访问的山梨县高级代表团。





·据越南海警二区司令部消息，5月10日13时，驻扎在岘港市山城乡的海警二区司令部314号船成功接近并紧急支援遇险渔船QNa 91117 TS。此前，该渔船与一艘不明编号的货船发生碰撞，船体严重受损。



·秉持“同吃、同住、同劳动、同说少数民族语”的方针，在 2015-2025 年阶段，广义省边防部队有效开展了数十个生计扶持模式与项目。这些“绿衣战士”的务实举措，不仅帮助边境及海岛地区同胞实现了可持续脱贫，更为构筑坚固的全民边防阵势作出了重要贡献。





动工仪式现场。图自越通社



·5月11日上午，奠边省人民委员会与 Vingroup 集团在奠边府坊，联合举行了“奠边府坊西北部新都市、度假旅游及体育服务区”项目的动工仪式。该项目规模达 228 公顷，预计总投资额超过 23.66 万亿越盾，是奠边省迄今为止规模最大的都市项目，有望为西北地区的都市、旅游及服务业发展注入强劲动力。阅读全文



·自 5月9日至10日，海警第四区司令部、《公理报》、第九军区军事法院、安江省委宣教与民运部联合在安江省西安乡人民委员会和富国特区人民委员会举办了以“模拟法庭”形式开展的打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）法律宣传活动。此次“模拟法庭”取材于一起真实案件，内容涉及组织渔船和渔民赴外国海域非法捕捞，同时故意关闭渔船监测系统(VMS)，企图逃避职能机关监管。



越南驻法国大使郑德海、越南驻联合国教科文组织代表阮氏云英及各位嘉宾，与来自欧洲各国越南青年大学生代表团的团长及各位学生会主席合影。图自越通社



·据越通社驻巴黎记者报道，5月9日，“VIETLEAD 2026——在欧洲的越南领导力（Vietnamese Leadership in Europe）”项目开幕式在法国首都巴黎隆重举行。该项目由越南驻法国青年大学生协会和越南留法学生会联合举办。阅读全文





·越南海关局5月11日公布的数据显示，2026年前4个月，国家财政收入达166.301万亿越盾，完成预算（451万亿越盾）的36.9%，完成目标（516.5万亿越盾）的32.2%，较2025年同期增长16.5%，相应增加23.563万亿越盾。



·2026年前4个月，越南农业继续面临极端天气、投入成本上涨以及市场波动等多重困难。然而，凭借主动调整生产结构、加快科技应用和发展绿色农业，全行业仍保持总体稳定，附加值逐步提升，并朝着可持续发展方向稳步迈进。



河内通过总投资近737万亿越盾的红河景观大道项目 | Vietnam+





·5月11日上午，第十七届河内市人民议会第二次会议高票通过了关于红河景观大道轴线项目投资主张的决议。该项目规划面积超过1.14万公顷，初步设计总投资近737万亿越盾（折合人民币1939亿元）。据评价，该项目是河内迄今规模最大的基础设施—市容市貌政治项目之一，对未来数十年首都红河沿岸都市发展空间布局具有重要战略意义。阅读全文



·在大力推进国家数字化转型进程中，保障中小企业网络安全与信息安全已成为一项迫切要求。如今，数字安全已成为决定数字化转型成效与可持续性的基础条件，并直接影响企业竞争力以及经济的稳定发展。



·宣光省春江的溪水四季清澈见底，在布满青苔的礁石间淙淙流淌。对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。



·在越南深度融入国际经济的背景下，食品行业“绿色化”正成为必然要求。胡志明市乃至全国各地的食品企业需要具备战略眼光，同步实施环保绿色解决方案，以深入参与全球供应链。





越南文化、美食特色亮相韩国城南全球文化节。图自越通社



·5月10日，韩国京畿道城南市政府在市政厅广场举办了以“体验世界传统婚礼”为主题的第15届全球文化节。该活动吸引了众多外交代表机构、国际组织以及在韩生活、学习和工作的外国人社群参与，打造了一个多元且充满凝聚力的文化交流空间。阅读全文



·5月10日下午，为期四天的第14届亚洲开伦台球锦标赛（2026年）在胡志明市春和坊胡春香体育馆落下帷幕。本次赛事汇聚了多位亚洲顶尖台球高手。本次比赛共设四个竞赛项目，即男子三颗星开伦、女子三颗星开伦、男子单颗星开伦以及U22男子三颗星开伦。赛事吸引了来自越南、韩国和日本的80名选手参赛。 (完)



Lê Thị Thúy Hà