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越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕

5月12日上午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。

越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕。图自越通社
越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕。图自越通社

越通社河内——5月12日上午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。

各位原领导同志以及越南政府总理黎明兴、国会主席陈青敏、越共中央书记处常务书记陈锦秀等各位政治局委员、各部门领导以及各位革命元老、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、各阶层人民等1136名模范代表与会。

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越南祖国阵线和中央各群众团体党委书记裴氏明怀致开幕词。图自越通社

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线和中央各群众团体党委书记裴氏明怀致开幕词时强调，在2024-2026年的上一任期内，在党的领导下，在国家、政府、国会的密切配合以及全国人民的共同努力之下，越南祖国阵线不断创新活动内容与方式，充分发挥作为团结和凝聚各阶层人民中心的纽带作用。祖国阵线积极参与党和政府建设，提高社会监督与论证工作的质量和效率；关心并保护人民的合法、正当权益；弘扬民主，增强社会共识。

秉持“团结—民主—创新—创造—发展”的精神，大会主席团要求全体参会代表高度发挥责任意识、团结意识与智慧，集中研究并深入讨论提交大会的各项文件，贡献高质量且充满热忱的意见，使本次大会真正成为越南祖国阵线在新的革命阶段创新与提高活动效率进程中的重要里程碑。

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党、国家领导、原领导同志与会。图自越通社

越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀强调，凭借对民族光辉传统、全民大团结力量、党的英明领导以及全体人民的创造力与奉献渴望的深厚信心，我国必将圆满实现两个“百年”战略目标。力争到2045年，将我国建设成为高收入的发达国家，确保人民过上温饱、幸福的生活。

本着“团结—民主—创新—创造—发展”的精神，大会号召海内外同胞高举爱国主义旗帜，发扬全民大团结力量、自主自立自强意志及创新精神；以“民富、国强、民主、公平、文明”为共同目标；齐心协力建设富强国家，迈向民族崛起新纪元，奋力实现2021-2030十年经济社会发展战略，切实迎接越南共产党成立100周年及越南民族统一阵线成立100周年。

大会提出关于竞赛运动、社会保障、示范模式、能力提升、数字化转型等领域的具体目标；同时提出了加强宣传动员、维护人民的合法与正当权益、提升监督与论证质量、践行民主与参政等突破方向和行动计划。（完）

越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕

越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕

2026年5月12日上午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）在首都河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏等党和国家领导人出席开幕式。

越通社
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