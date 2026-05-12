

越通社河内——当政府果断行动、补偿安置公开透明、群众权益得到保障、群众工作放在首位时，征地拆迁中的“堵点”完全可以化解。



交通基础设施建设是首都河内的战略任务，与百年发展规划和《首都法（修订）》实施紧密相连。当前，河内正加快推进环城公路、城市轨道交通、国家铁路、红河景观大道等重大工程，旨在提升区域互联互通，推动河内乃至全国经济增长，为建设现代化、同步化、可持续的城市空间奠定基础。



不仅是河内，胡志明市及全国多个大城市也在大力推进交通、城市基础设施及区域互联项目，为拓展发展空间、提升竞争力、实现新阶段增长提供有力支撑。



越共中央总书记、国家主席苏林在听取河内市委汇报时，高度评价该市在重点交通项目征地拆迁中取得的积极进展，认为相关工作有效凝聚了群众共识。这是河内加快战略性工程建设、为首都及北部重点经济区创造新发展动力的重要因素。



2026年5月6日上午，河内市人民委员会主席武大胜主持召开会议，研究解决首都重点工程项目征地拆迁工作中的难点问题。图自越通社

大规模基础设施项目的同步推进，体现了河内市的坚定政治决心，也是落实党和国家关于战略性基础设施重大主张的具体行动，为实现越共十四大提出的两位数增长目标奠定基础。同时，这也为首都房地产市场、公共投资和区域互联发展创造了新空间，为城市及周边地区整体重构与重建铺平道路。



然而，社交媒体上一些言论故意歪曲征地拆迁工作事实，否定群众顾全大局的精神，也否认工程项目的正确方向和发展意义。事实是，大多数群众支持这些项目，城市始终把安置补偿、社会保障和民生放在核心位置。



河内正加速推进征地拆迁这一“难事”和影响进度的最大“瓶颈”。2.5环路、3.5环路、4环路、城市轨道交通、南北高铁、老街—河内—海防铁路等重大项目正在加速推进。河内市人民委员会主席武大胜要求各地集中力量，于2026年5月15日和30日前完成多个路段清场，加快安置房分配，并在净地移交区域立即组织施工。



保障规划区群众权益是重中之重，也是河内市始终坚持的指导精神。武大胜要求各地动员整个政治体系参与，尽快审批安置房价格、安排安置住房和土地，让群众早日稳定新生活。投资方必须在完成征地拆迁的区域立即施工，避免“有地不建”影响群众信心。



对于需搬迁的企业、工厂和产业集群，河内要求尽快研究出台扶持机制，保障生产、就业和劳动者生计。在土地征收过程中，必须切实保障社会民生，特别关注困难家庭和弱势群体，避免出现复杂投诉问题。



河内实践表明，征地拆迁工作始终坚持公开透明，保障群众合法权益。曾多年停滞的1环、2.5环等项目已取得明显进展。以黄球—象伏1环路项目为例，曾因涉及数千户居民而长期拖延。实施两级地方政府模式5个多月后，1295户居民的补偿、安置和土地回收工作已基本完成，成果几乎达到此前7年的两倍。



实践表明，当与群众面对面、倾听与动员、政策透明与法律纪律有机结合时，许多长期存在的“堵点”都能迅速解决。提前准备好安置住房和土地，增强了群众的安心感和稳定感，有效缩短了实施时间。



白藤街695巷首批住户正在搬运物品，向忠正承包商移交施工场地，工作已于4月20日前完成。图自越通社

一些社交媒体上的片面信息故意借征地问题歪曲河内基础设施发展主张，甚至否认规划区群众的支持态度。这些论调无视基础设施发展是拓展发展空间、缓解交通拥堵、加强区域联通、创造新增长动力的必然要求，也刻意忽略了群众主动移交土地、积极配合政府推进项目的现实。



每一次发展，都需要一定的牺牲，才能迎来更高质量的生活。河内的征地拆迁与土地移交工作，昼夜不停、节假日不休，而群众则怀着高度的自愿精神积极配合。老百姓已经用一栋栋旧房子、一片片老庭院，为建设净地让了路。



这一成果，离不开规划区域内群众的理解、支持与奉献。那些承载了几十年记忆、凝聚了一生情感的老屋，纵然令人不舍，但群众依然同意搬迁，期望项目能按进度顺利推进，为首都拓展基础设施、焕新城市面貌，为国家发展贡献力量。



事实表明，每一位公民都意识到，对国家尽职尽责，最终受益最大的是整个社区和子孙后代。正是每一个人的同心协力，构成了项目早日完工、国家焕发新貌的最大动力。



当政府果断行动、补偿与安置政策公开透明、人民权益得到保障、群众工作被置于首位时，征地拆迁中的“堵点”完全可以被化解。河内及全国多个地方的实践表明，尽管项目实施初期难免带来一定的变动与影响，但战略性基础设施工程所带来的重大意义，不仅在于拓展发展空间、创造新的增长动力，更在于推动城市重建进程，朝着提升人民生活质量的目标迈进。因此，任何歪曲、煽动或否定基础设施发展主张的言论，都违背了社会公共利益和国家发展的现实需要。（完）





