☕️越通社新闻下午茶（2026.5.12）

越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕。图自越通社

越通社河内——5月12日上午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）在河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。 全文



·文化和文学艺术被确定为社会的精神基础，是民族的重要内生力量。秉持这一思想，越南各文学艺术协会正努力将越南祖国阵线的战略方向转化为具体的行动计划，凸显了文艺工作者队伍及知识分子在巩固民族大团结、保护文化特色以及传播国家繁荣幸福发展渴望中起着作用。 全文

·近期，广治省通过电视频道和电影向国内外广泛推介多处著名名胜古迹和旅游景点。这是该省旅游部门让风牙-格邦洞穴系统无尽的神秘之美进一步走近游客。



·越南政府副总理胡国勇5月11日签发关于批准《2026-2030年阶段和远期展望至2035年服务于国家数字化转型的人口数据、身份识别及电子认证应用发展方案》计划（简称第06号方案计划）的第826/QĐ-TTg号决定。全文

河内市民在还剑坊公共行政服务中心领取办理行政手续的排队号码。图自越通社

·越南祖国阵线第十一届全国代表大会（2026—2031年任期）于5月12日下午继续举行。来自各省市、政治社会组织及宗教团体的代表一致肯定，阵线在巩固全民大团结、推动数字化转型及筹集国家发展资源等方面发挥着核心作用。



·广宁省委常委会已同意在姑苏特区投资建设广宁4号风电厂项目。这是实现将当地打造成为全国风电中心目标的重要一步。广宁4号风电项目设计装机容量预计为50兆瓦，将在姑苏特区近海区域实施。这是该省境内的首个海上风电项目，在开发当地丰富的可再生能源潜力方面发挥着先锋作用。 全文



·越南人民军总政治局11日在河内召开会议，部署“推进烈士遗骸收迁和确认身份500昼夜战役”。会议由总政治局副主任、国家烈士遗骸收迁和确认身份指导委员会委员黎光明上将主持会议。 全文

从3月15日至5月6日，越南收迁烈士遗骸358具。图自越通社

·越通社驻首尔记者报道，据韩国农渔村公社（KRC）的消息，该公社将与韩国农林畜产食品部（MAFRA）配合，在越南开展芝麻价值链发展支持项目。



·在越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问期间举行的越印创新论坛期间，越通社驻新德里记者就两国在科技、创新和创业领域的合作前景采访了印度专家。（完）