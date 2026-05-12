科技

到2035年公民与政府之间的所有交易都在数字环境中进行

越南政府副总理胡国勇于2026年5月11日签发关于批准《2026-2030年阶段和远期展望至2035年服务于国家数字化转型的人口数据、身份识别及电子认证应用发展方案》计划（简称第06号方案计划）的第826/QĐ-TTg号决定。

市民在还剑坊公共行政服务中心领取办理行政手续的排队号码。图自越通社
市民在还剑坊公共行政服务中心领取办理行政手续的排队号码。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理胡国勇于2026年5月11日签发关于批准《2026-2030年阶段和远期展望至2035年服务于国家数字化转型的人口数据、身份识别及电子认证应用发展方案》计划（简称第06号方案计划）的第826/QĐ-TTg号决定。

该方案的总体目标是推动人口数据、身份识别及电子认证应用全面且深度融入所有领域，有助于促进国家数字化转型进程，服务于数字政府、数字经济、数字社会三大支柱，成功实施越共十四大、中央政治局和政府的相关决议和计划。

到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务，成功建设跨部门的国家人口数据生态系统，有效开发“准确、齐全、干净、鲜活、统一、共享”的数据，服务于经济社会发展事业和国家治理工作，推动越南发展成为拥有先进科技和创新潜力及能力的国家，跻身领先中等偏上收入国家之列。

从2026-2030年阶段，该计划将集中实现以下6个具体目标，包括服务于办理行政手续，提供在线公共服务，革新指导与治理模式；促进数字经济和数字社会发展；服务于数字公民的发展；扩建基础设施，完善数据的创建、连接、挖掘与补充生态系统；保障社会福利，服务于打击犯罪，维护国家安全及社会秩序；为科学研究与创新提供服务。

vnanet-potal-ha-noi-pha-rao-dia-gioi-voi-thu-tuc-hanh-chinh-8732518.jpg
到2035年，越南致力于发展成为全面可持续发展的数字国家，其中，民众与政府间的所有交易均在数字环境中进行。图自越通社

到2035年，越南致力于发展成为全面可持续发展的数字国家，其中，民众与政府间的所有交易均在数字环境中进行。以人口数据为核心的国家数据库实现高效共享，服务于智慧政府的建设。

民众能享受自动化、个性化及便捷的数字服务。数字数据和数字技术广泛应用于医疗、教育、交通、农业、司法及安全等领域。数字化设施改善了人民的物质和精神生活质量。数字文化和数字技能已在全社会得到普及。越南创新和数字化转型跻身全球前50强，成为亚洲地区重要的数据互联和数字产业发展中心。

为实现上述目标，第06方案计划提出了一系列具体任务和举措，包括完善关于人口信息相关数字应用和服务开发与提供的政策和法律法规；服务于行政手续的办理和在线公共服务的提供；服务于数字公民的发展；扩展基础设施并完善完善数据的创建、连接、挖掘与补充生态系统。（完）

数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验

数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验

从居留登记、电子身份认证到线上行政手续办理，许多在越南生活的外国人正亲身感受到数字政府带来的变化。这些体验在一定程度上体现了第57号决议的精神——以人民和企业为中心，创新运行与服务方式，正逐步走进现实生活。

越通社
#公民 #政府 #交易 #数字环境 #数字化转型 #第57号决议 #从决议到实践
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

2026年前三月，无现金支付活动继续实现显著同比增长。图自越通社

无现金支付加速普及 银行业数字化转型纵深推进

银行业的数字化转型正在加速推进，重点聚焦于无现金支付和数字金融生态体系并取得了诸多积极成效。数字交易的强劲增长不仅反映了消费习惯的变化，也表明金融服务的可及性、管理效率和系统安全性不断提升。

学生们使用数字技术软件进行课堂练习。图自越通社

推动数字生活中发生实质性转变

数字化转型已成为教育行业的必然要求。胡志明市数字学校模式正在先进在线学习管理平台上稳步推进，为师生们获取最新技术创造了条件。

更多

VinFast印度工厂生产的各款电动汽车型号。图自越通社

印度专家期待扩大与越南的创新合作

在越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问期间举行的越印创新论坛期间，越通社驻新德里记者就两国在科技、创新和创业领域的合作前景采访了印度专家。

资料图。图自congly.vn

填补中小企业数字安全“洼地”

越南目前共有约80万家企业，其中大多数为微型企业和家族企业。中小企业占企业总数的97%至98%，对国内生产总值（GDP）贡献约20%，并创造了私营经济领域80%的就业岗位。这一群体在维持生产经营、创造就业机会以及加强社会保障方面起着举足轻重的作用。

老街省光金小学。图自越通社

为山区学校获取公平与高质量教育敞开大门

在确保山区、少数民族地区与平原地区享有公平教育机会的努力中，数字化转型真正成为老街省众多教育机构的得力工具和知识窗口。电子教案、数字教材以及人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，扩大获取知识的机会，而且在人工智能时代中激发了山区学子的学习、创新的热情以及崛起的渴望。

2026年越南游戏节吸引参观者约达6万人次。图自越通社

激发内生动力 推动越南电子游戏产业走向国际

以“携手走向世界——扎根本土，放眼全球”（Do local, go global）为主题的2026年越南游戏节（Vietnam GameVerse 2026）日前在胡志明市隆重开幕，标志着越南在推动游戏产业成为数字经济尖端领域过程中迈出了重要一步，预计吸引参观者约达6万人次。

越南成功研究用于航天技术开发的新材料。图自越南科学技术翰林院

越南成功研究用于航天技术开发的新材料

发展并逐步掌握卫星技术，特别是地球观测卫星系统，是越南构建主动遥感数据能力、有效服务于资源、环境、防灾减灾、海洋岛屿、重要基础设施、安全及国防等领域的重要方向。在这一进程中，材料技术发挥着关键作用。

越南企业首次参加2026年土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会。Viettel供图

越南企业首次参加2026年土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会

5月6日下午，越南军队工业与电信集团（Viettel）代表表示，在自5月5日至9日举行的土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会（SAHA 2026）上，Viettel高科技总公司（Viettel High Tech）带来了涵盖8个核心领域的73款高科技产品生态系统，向国际社会介绍越南国防工业的实力。

隶属于第十号服装总公司的鸿河西装厂引进应用AI技术的缝纫机用于生产。图自越通社

数字技术“重绘”就业版图

数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。

附图 图自cafef.vn

越南银行加强“数字盾牌”

面对日益精密的金融欺诈和诈骗手段，越南银行部门正在采取多项措施收紧交易管控并应用技术，以尽早发现风险、保护客户。事实证明，数字解决方案正在发挥明显成效。

附图。图自越通社

胡志明市力争成为科技与创新创意中心

进入新发展阶段，胡志明市确定将大力转向以科学技术、创新创意和优质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业及完善创新体制进行深度投资，被视为构建新竞争力的重要支柱。

胡志明市医药大学医院医生为一名印度尼西亚患者进行直肠癌手术。图自越通社

印度尼西亚患者赴越进行结直肠癌手术

印度尼西亚患者患者67岁，在印尼诊断出结肠癌并伴有肠梗阻并发症，需尽早进行手术。由于对越南医疗水平的高度认可，且其印尼主治医生曾在该院学习结直肠癌手术，因此建议她前往越南接受治疗。

河内市人民委员会主席武大胜向东京都知事小池百合子赠送纪念品。图自越通社

河内和东京促进技术和可持续发展领域的合作

4月28日，在河内市人民委员会主席武大胜率领的河内高级代表团对日本进行工作访问框架内，会见了东京都知事小池百合子；参加了2026年东京可持续高科技大会（SusHi Tech Tokyo 2026）和2026年全球可持续城市网络峰会（G-NETS）；与亚洲开发银行（ADB）代表举行了双边会谈。

越南无人机发展战略与河内发展方向

越南无人机发展战略与河内发展方向

无人机（UAV）作为低空经济的核心产品，预期将创造数十亿美元的价值，并有力推动数字经济的发展。在此背景下，越南将无人机的发展确定为一项紧迫需求，旨在掌握核心技术并形成一个全新的高科技产业。这也为河内市制定相关发展方案提供了重要依据。

1号广宁风电场效果图。图自越通社

越南北部首个风电场项目开工建设

4月23日，1号广宁风电场项目开工仪式在广宁省横蒲坊盖区举行。这是越南北部首个风电项目之一，开启了开发北部风能资源的新征程。