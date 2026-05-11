填补中小企业数字安全“洼地”

越通社河内——在大力推进国家数字化转型进程中，保障中小企业网络安全与信息安全已成为一项迫切要求。



如今，数字安全已成为决定数字化转型成效与可持续性的基础条件，并直接影响企业竞争力以及经济的稳定发展。



陷入“网络安全洼地”的风险



越南目前共有约80万家企业，其中大多数为微型企业和家族企业。中小企业占企业总数的97%至98%，对国内生产总值（GDP）贡献约20%，并创造了私营经济领域80%的就业岗位。这一群体在维持生产经营、创造就业机会以及加强社会保障方面起着举足轻重的作用。



据评价，越南是地区内最具数字经济发展潜力的国家之一。电子商务、旅游、交通运输等领域正呈现出强劲发展势头，也带动企业数字化转型需求不断提升。较高的互联网普及率以及数字平台的广泛应用，为企业接触客户并拓展市场创造了有利条件。



越南政府还出台2026—2030年阶段中小企业数字化转型方案，目标是支持至少50万家企业，其中30万家企业应用数字技术、数字平台和人工智能。这是一项具有战略意义的举措，旨在提升越南企业在数字时代的竞争力。



然而，在迈入数字空间后，不少中小企业却面临一个令人担忧的现实，即存在陷入“网络安全洼地”的风险——自身防护能力较弱，而网络威胁却在规模和复杂程度上不断加剧。



越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局副局长阮鸿军表示，数据、数字平台和人工智能正逐渐成为企业的“战略性资产”，决定着企业的生产效率、产品质量和竞争能力。然而，与此同时，网络安全风险也日益复杂，要求企业必须将安全理念由被动应对转变为主动防御。



构筑“数字防护盾”



中央政策与战略委员会政策与战略研究院副院长阮华刚表示，越南的网络安全生态体系可分为经营户、微型和小型企业，教育、科研机构和服务提供单位，政府与各部门、机关三个层级。这种分层治理思路表明，需要针对不同对象制定相应政策，确保实施过程中兼具有效性与可行性。



对于监管机构而言，需要加强政策宣传，使其更加清晰、易于理解和实施；同时，加大政策对话力度，强化公私合作，促进数字安全解决方案落地见效。



对于企业而言，须从被动应对转向主动识别挑战并寻找适合的解决方案。企业须持续更新相关知识，提升风险应对能力，避免在安全事件发生时陷入被动局面。



为了构建坚实的“数字防护盾”，信息安全应被视为企业发展战略的重要组成部分，而非额外成本。对网络安全的投入，本质上就是对企业长期稳定与信誉的投资。同时，还应重视员工培训，营造企业信息安全文化等。



在数字时代，机遇与风险之间的界限正变得愈发模糊。对于中小企业而言，数字化转型是必然之路，但若想走得更远，就必须配备完善的“数字防护盾”。当网络安全“洼地”得到填补、“薄弱环节”得到巩固后，中小企业将能够更加有效地应对各种变化，并为国家数字经济发展作出更积极贡献等。（完）



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