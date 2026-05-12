越南祖国阵线第十一届全国代表大会：数字化转型与人工智能是新发展阶段的必然要求

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越通社河内——出席越南祖国阵线第十一届全国代表大会（2026—2031年任期）的代表们认为，应用科技、人工智能（AI）和推进数字化转型是提升工作效率、加强与人民联系以及为国家新发展阶段汇聚资源的必然趋势。

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大会期间，多位代表在接受采访时表示，本次大会气氛开放、团结，汇聚了各阶层民众、海外越南人、宗教界人士以及各民族代表参与。这被视为进一步巩固全民大团结、为大会后国家发展注入新动力的重要基础。

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越南佛教教会治事委员会委员释心海上座表示，在管理、运行以及社区联络工作中应用数字技术，是越南祖国阵线以及各宗教组织发展的必然要求。

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释心海上座表示，越南佛教教会多年来已逐步在行政管理工作中推进数字化转型，未来还将继续加快相关工作，以更好地与国家发展同行。他强调，宗教界始终希望为国家发展、建设繁荣国家和提高人民生活水平贡献力量。

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与此同时，胡志明市昆岛特区越南祖国阵线委员会主席阮文勇表示，当地正在开展“数字扫盲”运动，提升阵线干部和民众的数字技能。

按照计划，到2026年底，昆岛特区100%的阵线干部将完成数字技能培训，并力争于2027年完成数字化转型目标 。

阮文勇还表示，昆岛将继续维持“自治、安全、无社会弊病居民区”等模式，同时弘扬军民团结精神，共同维护海洋岛屿主权。

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代表海外越南青年和留学生群体的澳大利亚越南留学生协会主席黄晋达表示，希望越南祖国阵线进一步加强与海外青年组织和留学生团体的联系，为科研和创新活动提供引导与支持。

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黄晋达表示，目前澳大利亚约有3.7万名越南留学生。近年来，澳大利亚越南留学生协会开展了学习咨询、住房协助、职业指导以及推动科研等多项活动。

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他建议越南祖国阵线建立与海外知识分子和青年群体的常态化联系机制，为留学生参与越南科技发展与创新项目创造条件。

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在谈及越南祖国阵线数字化转型时，人工智能与数字化转型技术研究院院长乔枚认为，建设“数字阵线”应用程序和门户网站，是增强与民众互动的重要积极举措。

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乔枚表示，将人工智能应用于民意收集、汇总和反馈，有助于提升社会舆情掌握效率，同时增强越南祖国阵线工作的透明度和快速响应能力。

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他建议越南祖国阵线继续拓展数字互动渠道，建立双向反馈机制，并成立专家咨询团队，吸引知识分子和专家参与科技发展、创新和数字化转型目标的实施。

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多位代表表示，希望通过加快数字化转型，越南祖国阵线能够更加贴近人民群众，特别是青年群体，从而进一步巩固社会信任，在国家新发展阶段持续增强全民大团结。（完）

