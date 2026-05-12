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☀️越通社早安咖啡（2026.5.12）

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越南祖国阵线第十一次全国代表大会5月12日举行全体会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议。图自越通社

·越南政府总理黎明兴5月11日致电鲁门·拉德夫，祝贺他当选保加利亚总理。

越通社河内 ——越南祖国阵线第十一次全国代表大会5月12日举行全体会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议。按计划，下午，与会代表将讨论并通过越南祖国阵线第十一届中央委员会（2026-2031年任期）人事方案；协商选出越南祖国阵线第十一届中央委员会委员；第十一届越南祖国阵线中央委员会（2026-2031年任期）第一次会议。

·5月11日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与瑞士联邦主席居伊·帕姆兰（Guy Parmelin）通电话。全文

·越南政府总理，政府发展科技、创新和数字化转型及《2022-2025 年发展人口数据库、身份识别和电子认证应用程序和2030年愿景提案》（第6号提案）指导委员会主任黎明兴5月11日下午主持召开指导委员会2026年第三次会议。 全文

·5月11日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部，会见了正在对越南进行工作访问的日本山梨县知事长崎幸太郎。 全文

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越南政府总理，政府发展科技、创新和数字化转型及第6号提案指导委员会主任黎明兴5月11日下午主持召开指导委员会2026年第三次会议。图自越通社

·5月11日下午，在距离白龙尾岛以东约20海里处的北部湾划界线附近海域，越南海防市边防部队指挥部与38号边防海团、第一海警区司令部联合举行仪式，向中国执法部门移交2艘海上遇险渔船及10名渔民。 全文

·在全球贸易波动的背景下，越南和加拿大继续推动经济、贸易合作及供应链对接。这是越南工贸部部长黎孟雄11日在河内会见加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）时所强调的内容。 全文

·为制定和完善在富国特别行政区举行的2027年APEC领导人会议周安全保障方案，5月11日，由警卫司令部副司令范文雄少将率领的警卫司令部考察团与安江省公安厅领导协调，实地考察会议周相关的多个重要地点。 全文

·5月11日，越南卫生部与中央眼科医院联合启动了“2026年越南可避免盲快速评估调查计划”（RAAB 2026）。这是时隔10多年后首次开展的全国性调查，旨在更新失明现状、视力下降原因以及民众获得眼科保健服务的能力，为新时期制定防盲政策提供服务。 全文

·第二届国际移民审查论坛（IMRF）近期在美国纽约联合国总部举行。越南外交部领事局副局长潘氏明江代表越南出席论坛并发表讲话。

·据越南低空经济联盟副主席、Saolatek公司创始人陈英俊表示，越南无人机技术代表团自5月11日至14日参加在美国底特律举行的 2026年第 23 届美国无人机及无人系统展览会（XPONENTIAL 2026）。这是全球最具规模的无人机和无人系统盛会，由国际无人系统协会每年在美国举办一次。

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岘港市加速实现成为亚洲一流旅游中心的目标。图自越通社

·值此胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19-2026.5.19）和越巴建交37周年（1989.5.8-2026.5.8）之际，5月9日，越南驻巴西大使馆与巴西越南友好协会在里约热内卢市胡志明主席纪念碑前隆重举行了献花仪式。

·为了拓展增长空间，越南企业需要主动走出国门，开拓国际市场。在此过程中，国家应发挥引领和统筹作用，与企业并肩同行，提供支持，使其具备充足的能力，进而在国际市场上站稳脚跟和确立自身地位。

·当政府果断行动、补偿安置公开透明、群众权益得到保障、群众工作放在首位时，征地拆迁中的“堵点”完全可以化解。

·据越南内政部的消息，司法部2025年行政改革指数达95.48%，在部级机关中排名第一。相比之下，卫生部的行政改革指数最低，仅为81.01%，比司法部低14.47%。

·根据越南政府总理2026年5月5日发布的第38/CĐ-TTg号公文，以及工贸部、河内市人民委员会和河内市工贸局关于加强检查、严肃查处侵犯知识产权行为的指示，河内市市场监管部门正同步采取多项措施，以加强打击和遏制侵犯知识产权行为。

·越通社驻欧洲记者报道，上周末，越南国家网络安全协会（NCA）代表团与越南公安部代表与奥地利国家技术研究院（AIT）就促进双方在网络安全、数据和人工智能（AI）领域的合作召开工作会议。（完）

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