2026年前4个月越南农业：灵活适应，保持增长势头

越通社河内——2026年前4个月，越南农业继续面临极端天气、投入成本上涨以及市场波动等多重困难。然而，凭借主动调整生产结构、加快科技应用和发展绿色农业，全行业仍保持总体稳定，附加值逐步提升，并朝着可持续发展方向稳步迈进。



主动调整生产，适应实际情况



2026年前4个月，全国农业生产在机遇与挑战交织中展开。气候变化导致部分地区出现局部高温和降雨推迟，直接影响生产进度。与此同时，农资、饲料等投入成本持续高企，给农民和企业带来较大压力。尽管如此，农业部门通过主动调整生产、加快高效化重组，仍保持了稳定的增长势头。



越南农业与环境部种植与植物保护局副局长阮国孟表示，今年前几个月，种植业的重点是抓好北方各省冬春水稻的田间管理，同时推进南方特别是九龙江三角洲地区的夏秋作物收割与播种工作。



截至2026年4月初，全国冬春水稻播种面积接近293万公顷，同比略有下降。主要原因是一些地方将低效稻田改种经济价值更高的果树、工业作物或发展水产养殖，部分土地也用于基础设施和工业开发。



与此同时，2026年前4个月畜牧业总体保持稳定，尤其是应用高科技和生物安全技术的大型养殖模式发展良好。农业与环境部畜牧与兽医局副局长范金登表示，全国生猪养殖持续恢复，存栏量同比增长2.4%。嘉莱、林同、胡志明市、北宁、富寿和老街等地因大力发展规模化养殖并有效控制疫情，生猪数量增幅较快。



不过，小规模养殖户仍面临饲料和兽药价格高企等困难，同时非洲猪瘟疫情存在局部反弹风险。家禽养殖因养殖周期短、资金周转快、价格维持高位而继续保持稳定增长，全国禽类总存栏量同比增长2.5%。



在河内，2026年前4个月农业生产总体稳定并出现积极变化。全市已完成超过7.8万公顷春季水稻播种计划。虽然多种经济作物种植面积有所减少，但豆类作物明显增加，表明农业结构正朝着高附加值方向转型。



在畜牧领域，家禽养殖持续向好，而牛、猪等存栏量略有下降。值得关注的是，河内正大力发展现代都市农业，推动数字技术在生产管理、产品溯源和销售对接中的应用。



以科技应用提升生产效率



河内市农业与环境局局长裴维强表示，为实现2026年首都农业增长目标，从现在到年底，河内将与各地合作推进生产与销售联动链条建设，以提高产品价值并降低农民风险。



与此同时，河内还将加强科技在农业生产中的应用，以提升产量、降低成本并增强应对不利天气和市场波动的能力；继续发展有机农业、VietGAP农业、循环农业和高科技农业等模式，提高产品附加值并保护生态环境。



面对气候变化、疫病以及国际市场日益提高的要求，越南农业正面临着从生产理念到管理方式全面创新的迫切需求。2026年，农业部门提出的林农水产品出口额目标为730亿至740亿美元，并继续保持较高贸易顺差。



为实现这一目标，农业与环境部要求以价值链方式重组生产，提高越南农产品的竞争力。相关部门和生产者需从“农业生产”思维转向“农业经济”思维，以市场为导向，以质量和效益为衡量标准，同时发挥企业和合作社在连接农民方面的重要作用。



农业与环境部还明确，科技和数字化转型是实现绿色增长目标的重要“杠杆”。通过在高科技育种、智能种植、节水减排以及生产数据数字化等方面的应用，有助于提高生产效率、产品质量和供应链管理能力。



总体来看，2026年前4个月，越南农业在面对天气和市场波动时展现出较强的灵活适应能力。农业结构调整、科技应用和绿色农业发展正为越南农业迈向现代化、可持续发展奠定坚实基础。（完）

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