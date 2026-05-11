女选手阮德燕生夺得2026年三颗星开伦式台球锦标赛冠军

越通社河内——5月10日下午，为期四天的第14届亚洲开伦台球锦标赛（2026年）在胡志明市春和坊胡春香体育馆落下帷幕。本次赛事汇聚了多位亚洲顶尖台球高手。



本次比赛共设四个竞赛项目，即男子三颗星开伦、女子三颗星开伦、男子单颗星开伦以及U22男子三颗星开伦。赛事吸引了来自越南、韩国和日本的80名选手参赛。



在全部四个项目的决赛轮次中，越南均有代表选手入围。最为瞩目的是，在女子三颗星开伦项目中，阮德燕生脱颖而出，成为首位在该亚洲顶级赛事中夺冠的越南女选手。



在男子单颗星开伦赛项中，范景福在决赛中以 100-42 的压倒性优势战胜日本选手森阳一郎（Mori Yoichirou），表现卓越并成功夺冠，再次肯定了越南台球在亚洲赛场上的地位，同时也助力东道主队在本次锦标赛中取得圆满成功。



在U22男子三颗星开伦赛项中，丁仲文在决赛中未能撼动卫冕冠军韩国选手金道贤（Kim Do Hyun）。尽管只获得亚军，但对于越南年轻新秀丁仲文来说，这一成绩依然被视为一次巨大的成功。



第14届亚洲开伦台球锦标赛（2026年）由亚洲开伦台球联合会（ACBC）授权胡志明市台球与斯诺克联合会（HBSF）承办。本次赛事不仅为亚洲顶尖选手提供了同台竞技、磨炼专业技术的机会，还为推动越南台球运动的蓬勃发展作出了积极贡献。（完）

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