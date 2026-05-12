规范民族教育 缩小地区差距

​越通社永隆省——永隆省正集中实施多项措施，力求在少数民族地区教育质量和教育成效方面实现根本性、强有力的转变，为提升普通教育质量和实现地方人力资源可持续发展奠定基础。

​该省提出的目标是，到2030年，实现100%少数民族小学和初中阶段学生入学；100%在学前教育机构就读的少数民族儿童在进入一年级前得到越南语强化教育。少数民族学生进入民族寄宿制学校学习的比例比适龄少数民族学生总数提高12%以上。

​与此同时，100%少数民族地区普通教育机构开展少数民族文化学习活动；按照教育与培训部规定，满足少数民族语言学习需求，其中包括高棉语教学。该省还提出，15岁至60岁少数民族人口识字率达到98%；继续维持继续教育中心开展少数民族语言培训，为干部、公务员、事业单位人员及劳动者提供学习机会。

​在教师队伍方面，永隆省力争实现：凡有学生注册学习少数民族语言的普通教育机构，均配备足够教师开展教学；100%在少数民族地区工作的管理干部、教师和工作人员接受民族语言培训及民族文化知识更新。

与此同时，少数民族地区普通教育机构的所有学校和教室都将实现坚固化建设；国家标准学校比例达到全省平均水平；并按2018年普通教育课程要求，配备完整的高棉语教材和教学设备。

小朋友们在永隆省月化坊昂寺(Âng)学习高棉语。图片来源：越通社

​永隆省人民委员会副主席阮氏贝梅表示，到2030年，该省民族教育将按照标准化、现代化方向实现根本性革新，同时保护和弘扬各民族文化特色。该省将确保所有民众都能获得高质量教育，以提高民智、发展人力资源，满足新阶段发展需求，使民族教育质量逐步接近普通教育整体水平。

​为实现上述目标，永隆省将按照适当路线，对少数民族地区教育机构网络进行审查和调整；重点巩固和发展民族寄宿制普通学校体系以及开设少数民族语言教学的学校。同时，加强对管理干部和教师的民族语言与民族文化培训，以提高教学效果并增强与学生家长之间的联系。

永隆省还将大力推进职业导向教育和学生分流工作，使其与实际劳动力需求相结合；吸引职业培训机构和企业参与普通学校及继续教育中心职业教育课程、教材建设及教育成果评估。

此外，永隆省将优先调动国家目标项目资源，包括新农村建设、可持续减贫、2026—2035年少数民族和山区经济社会发展等项目以及公共投资项目，用于加强教育基础设施和教学设备建设，尤其是民族寄宿制学校体系的发展。该省明确指出，高效利用本地人力资源，特别是少数民族人力资源，将成为未来实现快速、可持续发展的重要突破口之一。（完）

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