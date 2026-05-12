越南海警及时救助长沙海域遇险渔船及57名渔民

越通社岘港——据越南海警二区司令部消息，5月10日13时，驻扎在岘港市山城乡的海警二区司令部314号船成功接近并紧急支援遇险渔船QNa 91117 TS。此前，该渔船与一艘不明编号的货船发生碰撞，船体严重受损。
当天凌晨3时50分，海警二区司令部指挥部接到命令，要求正在长沙群岛南礁西南海域执行任务的314号船迅速机动前往双子西岛东北方向海域，对载有处于危险中的QNa 91117 TS渔船57名船员实施救援。经过近10个小时的航行，314号船于当日13时在距离双子西岛约75海里的海域成功接近遇险渔船。
抵达现场后，314号船立即派出技术小组，携带专业设备登船协助渔民进行堵漏防沉作业，同时医疗小组对57名渔民进行健康检查。在海警官兵的及时帮助下，目前所有船员精神状态和身体状况稳定，船体破洞已基本封堵，QNa 91117 TS渔船可维持每小时3至4海里的航速继续航行。
QNa 91117 TS渔船船长兼船主梁文亥（1972年出生，籍贯岘港市山城乡）表示，5月9日23时许，该渔船在海上进行鱿鱼捕捞作业时，突然遭到一艘货船从左舷猛烈撞击。由于夜间能见度低且事发突然，船员未能识别肇事船只。碰撞导致船头靠近水面位置出现两个大型长方形破洞。
事发后，船员立即展开紧急处置，但海水仍不断涌入船舱，对渔船及57名船员的生命安全构成严重威胁。所幸海警力量及时赶赴现场实施救援并协助排除险情。
在314号船完成支援后，梁文亥决定自行驾驶QNa 91117 TS渔船返回岸上进行维修。（完）
越南成功救援多艘外籍搁浅渔船 彰显人道主义担当
在对海防市白龙尾特区进行工作访问期间，5月9日上午，海防市人民委员会副主席陈文郡率团看望慰问在白龙尾海域为遇险的外国渔民提供人道主义援助的救援力量。