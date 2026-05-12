越南海警及时救助长沙海域遇险渔船及57名渔民

越通社岘港——据越南海警二区司令部消息，5月10日13时，驻扎在岘港市山城乡的海警二区司令部314号船成功接近并紧急支援遇险渔船QNa 91117 TS。此前，该渔船与一艘不明编号的货船发生碰撞，船体严重受损。



当天凌晨3时50分，海警二区司令部指挥部接到命令，要求正在长沙群岛南礁西南海域执行任务的314号船迅速机动前往双子西岛东北方向海域，对载有处于危险中的QNa 91117 TS渔船57名船员实施救援。经过近10个小时的航行，314号船于当日13时在距离双子西岛约75海里的海域成功接近遇险渔船。



抵达现场后，314号船立即派出技术小组，携带专业设备登船协助渔民进行堵漏防沉作业，同时医疗小组对57名渔民进行健康检查。在海警官兵的及时帮助下，目前所有船员精神状态和身体状况稳定，船体破洞已基本封堵，QNa 91117 TS渔船可维持每小时3至4海里的航速继续航行。



QNa 91117 TS渔船船长兼船主梁文亥（1972年出生，籍贯岘港市山城乡）表示，5月9日23时许，该渔船在海上进行鱿鱼捕捞作业时，突然遭到一艘货船从左舷猛烈撞击。由于夜间能见度低且事发突然，船员未能识别肇事船只。碰撞导致船头靠近水面位置出现两个大型长方形破洞。



事发后，船员立即展开紧急处置，但海水仍不断涌入船舱，对渔船及57名船员的生命安全构成严重威胁。所幸海警力量及时赶赴现场实施救援并协助排除险情。



在314号船完成支援后，梁文亥决定自行驾驶QNa 91117 TS渔船返回岸上进行维修。（完）



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