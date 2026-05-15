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The Grand Esports 2026系列赛事活动公布

5月14日，越南体育局、越南娱乐电子体育协会（VIRESA）与VTC移动服务股份公司（VTC Mobile）在河内签署了《2026-2030年阶段电子体育发展合作谅解备忘录》，并公布了2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动。

电子体育发展合作谅解备忘录签署仪式。图自baotintuc.vn
电子体育发展合作谅解备忘录签署仪式。图自baotintuc.vn

越通社河内——5月14日，越南体育局、越南娱乐电子竞技协会（VIRESA）与VTC移动服务股份公司（VTC Mobile）在河内签署了2026-2030年阶段电子竞技发展合作谅解备忘录，并公布了2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动。

此次合作旨在建立越南电子竞技朝着专业化、可持续方向发展的框架，与文化产业和体育经济战略相结合，融入国际；同时提升越南电子竞技在全球体育版图上的地位。

根据协议，越南体育训练局将与VTC及相关各方携手，研究、构建和开展具有高文化含量的电子竞技赛事活动，确保其符合国家文化和体育产业发展战略的审美性、教育性和健康性。

越南体育局与VTC及相关单位共同构建一个专业、可持续的电子竞技生态系统。目标是建立合作框架，发挥各方优势，提高越南电子竞技发展和对外宣传活动的质量，在创意经济中确立电子竞技作为尖刀产业之一的地位。

活动上，组委会公布了The Grand Esports 2026系列赛事活动。该活动由越南体育训练局（主持单位）、VTC总公司与越南娱乐电子竞技协会联合举办。

该赛事已获得越南体育训练局与越南娱乐电子竞技协会正式表彰为国家级赛事，目标是成为年度常规赛事。系列活动包括：2026年越南国家电子竞技杯（英文名：Vietnam Esports National Cup - VENC 2026）；2026年电子竞技国际大奖赛（EGC 2026）；2026年电子竞技节（Grand Esports Festival 2026）以及2026年电子竞技颁奖典礼（Grand Esports Awards 2026）。

预计线上预选赛将于6月开始。线下总决赛结合电子竞技节将于7月9日至12日在河内举行。预计于2026年年底举行的The Grand Esports Awards颁奖之夜将为年度系列活动画上句号。（完）

越通社
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