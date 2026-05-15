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以民众满意度为标尺，衡量数字化转型实效

在建设数字政府、数字经济与数字社会的进程中，河内正实现发展思维的转变：从“推进技术应用”转向“服务民众与企业”。这座城市深刻认识到，数字化转型的成效，不只体现在软件数量或在线办事比例上，更应通过减少材料提交、节约时间与成本，以及提升政府治理透明度和运行效率来检验。

两级地方政府模式获得民群和企业的支持。图自越通社
两级地方政府模式获得民群和企业的支持。图自越通社

越通社河内 ——在建设数字政府、数字经济与数字社会的进程中，河内正实现发展思维的转变：从“推进技术应用”转向“服务民众与企业”。这座城市深刻认识到，数字化转型的成效，不只体现在软件数量或在线办事比例上，更应通过减少材料提交、节约时间与成本，以及提升政府治理透明度和运行效率来检验。

从“行政管理”迈向“数字治理”

近年来，河内被视为越南数字化转型的领先地方之一。该市正逐步从传统行政管理模式，转向以协同联通与服务效率为核心的数字治理模式。

据河内市委第57号决议指导委员会报告，河内已从传统的文件管理方式，转向以任务、时限和具体成果为导向的治理模式，并逐步建立共享数字平台和核心数据库体系。

按照计划，河内正同步推进20项重点任务和30个大型项目。目前，全市126个坊、乡及各大厅局均已制定具体实施方案。

在数字化转型战略中，河内将数据视为服务城市治理和智慧城市建设的重要资源。该市遵循“准确、完整、清洁、实时、统一、共享”的原则建设数据库，着力破解长期以来各行业数据分散、互联互通不畅的难题。

在医疗领域，河内正完善电子健康档案，并与VNeID应用程序集成，为民众就医和健康管理提供便利。在土地管理领域，该市保持行政服务中心、土地登记机构与税务部门之间的数据联通，以缩短行政手续办理时间。

河内市委领导要求，在2026年6月30日前完成土地数据库建设，确保数据达到“准确、完整、清洁、实时”及统一共享的标准。

随着数据实现高效联通，民众无需重复提交材料，企业也能大幅降低行政合规成本。这正是数字化转型的核心价值所在。

河内治理思维的一个重要转变，是从“统计工作数量”转向“衡量实际效果”。目前，全市共有2000多项行政审批事项，其中数百项已完成下放和授权，以缩短办理时间。截至2026年5月初，全市大部分坊、乡的电子公文全流程处理比例已达到较高水平。

河内市领导坦言，当前仍存在软件多、账户多，但数据共享和使用效率不高的问题。为此，河内要求围绕数字政府、数字经济、数字社会三大支柱，全面审查数字化转型指标体系，重点关注减少材料、缩短时间、降低成本及提高数字服务使用率等实际成效。

为数字经济与智慧城市发展注入新动能

在建设数字政府的同时，河内也积极推动数字经济和创新发展。

截至2026年第一季度末，河内共有204家科技企业、1000多家创新创业企业及近1.1万家数字技术企业，位居全国前列。

河内提出，到2026年数字经济占地区生产总值（GRDP）的比重达到22%，2030年提升至至少40%，力争2035年达到约50%。同时，河内正大力推进智慧城市建设，朝着“文脉—智慧—创新—生态”的首都发展模式迈进。

此外，河内明确，数字化转型必须与绿色、可持续发展相结合，朝着实现净零排放目标迈进，并发展清洁能源公共交通和循环经济。

尽管取得积极成果，河内市委第57号决议指导委员会认为，当前最大的挑战并非技术本身，而是政府运行方式的转变。如果缺乏数据联通、流程标准化和明确的责任机制，数字化转型很容易流于形式。

因此，坚持“以民众和企业为中心”，以缩短行政手续办理时间、减少纸质文件提交、降低成本等具体指标衡量成效，已成为河内推动数字化转型走深走实的重要方向。（完）

越通社
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