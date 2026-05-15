社会

越南橙剂受害者协会累计筹集超过93亿越盾援助橙剂受害者

5月15日，越南橙剂/二恶英受害者协会举行记者见面会，公布系列纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10-2026.8.10）的系列活动，并启动援助橙剂受害者的募捐活动。

2025年，越南橙剂/二恶英受害者基金筹集了超过93亿越盾。图自越通社
2025年，越南橙剂/二恶英受害者基金筹集了超过93亿越盾。图自越通社

越通社河内——5月15日，越南橙剂/二恶英受害者协会举行记者见面会，公布系列纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10-2026.8.10）的系列活动，并启动援助橙剂受害者的募捐活动。

越南橙剂/二恶英受害者协会主席阮友政中将在活动上发言时表示，尽管战争已过去50多年，但化学毒剂的后果仍然持久而漫长，有数百万人遭受战争中化学毒剂的感染，数十万人仍在承受橙剂带来的身体痛苦。

阮友政说，今年举行的庆祝越南橙剂灾难65周年活动，不仅是为了敬畏和感恩，更是“良知的呼唤”，是国内外社会对越南橙剂受害者的责任。协会选择“65年-从灾难到携手抚慰橙剂痛苦之旅”作为庆祝越南橙剂灾难65周年活动的贯穿主题。

toan-canh-17788198147391836475865.jpg
见面会现场。图自互联网

另一方面，越南橙剂/二恶英受害者协会将举办第五届橙剂受害者先进模范代表大会（2026-2031任期），并筹备橙剂/二恶英受害者协会第六次代表大会（2026-2031年任期），重点是巩固协会组织活动、革新动员社会资源的形式、为受害者创造可持续生计，以及加强为橙剂受害者的国际关系。

越南橙剂/二恶英受害者协会副主席杜宏林少将表示，全国各级协会将大力宣传化学毒剂造成的后果，同时动员国内外资源，以照顾贫困受害者、重症受害者以及正在各社会保护中心接受照护的受害者。

值得注意的是，越南橙剂/二恶英受害者协会中央委员会预计将于2026年在岘港举办“正义之旅”橙剂展览会，于7月22日开幕，持续一个月。展览会将展示关于橙剂灾难、后果克服工作、为受害者争取正义的斗争历程以及援助橙剂受害者的各项活动的400多张图片、资料和实物。

此外，越南橙剂/二恶英受害者协会中央委员会正式通过越南橙剂/二恶英受害者基金在军队股份商业银行的账号1961发起援助橙剂受害者的募捐活动。据组委会，就在启动仪式上，各组织、爱心人士登记援助的总金额已超过10亿越盾。

据悉，2025年，越南橙剂/二恶英受害者基金筹集了超过93亿越盾。其中，通过军商股份银行的慈善应用程序和账号1961筹集超过17.4亿越盾（占当年筹款总额的近20%）。

捐赠资金已用于援助为受害者建房，提供春节和8·10越南橙剂灾难日的慰问品，为受台风洪水影响的受害者提供援助等。2025年的总援助金额超过103亿越盾。（完）

范明政总理出席长山国家烈士陵园缅怀英烈“点燃感恩烛光”仪式。图自越通社

范明政总理出席长山国家烈士陵园缅怀英烈“点燃感恩烛光”仪式

范明政总理表示，在越南民族几千年建国卫国的历史长河中，一代又一代先辈英勇牺牲，才有了今日锦绣江山。在民族争取独立自由和20世纪伟大国际主义任务的历次抗战中，越南全国约有120位烈士、约65.2万荣军、近20万伤残军人、13.2万多位越南英雄母亲、超过30万人受到橙剂/二恶英影响。其中，有超过7.4万人长眠在广治省157处烈士陵园中。

越通社
#越南橙剂/二恶英受害者协会主席阮友政中将 #累计筹集 #超过93亿越盾 #援助 #橙剂受害 越南
关注 VietnamPlus

人权

相关新闻

陈素娥女士和其诉讼案件声援人员合影。图自越通社

橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。

该项目让人联想到红树林——象征在恶劣自然环境中顽强生命力的形象，同时也令人想起被橙剂严重污染和破坏的土地。图自越通社

法国发起筹款为橙剂受害者建纪念碑

据越通社驻巴黎记者报道，法国多个组织和团体正在发起一项广泛的筹款活动，旨在巴黎十三区的舒瓦西公园内建造一座纪念橙剂受害者的纪念碑。这将是法国乃至欧洲第一座为纪念数百万仍受这种化学毒剂影响的受害者而修建的纪念碑。

政府总理范明政会见比利时驻越南大使卡尔·范登博舍。图自越通社

政府总理范明政会见比利时驻越南大使

2月26日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了比利时驻越南大使卡尔·范登博舍（Karl Van Den Bossche），双方就越比合作，特别是在经贸、投资以及协助解决越南橙剂遗留问题等领域交换意见。

日本记者中村五郎。图自越通社

越通社建社80周年：真相的力量

值此越通社建社80周年（1945年9月15日-2025年9月15日）之际，日本知名记者中村五郎（Nakamura）接受了越通社记者的采访。中村五郎有一段时间拍摄越南战争，尤其是美军在越南造成的橙剂灾害，对越南有着密切关系和深厚感情。

更多

两级地方政府模式获得民群和企业的支持。图自越通社

以民众满意度为标尺，衡量数字化转型实效

在建设数字政府、数字经济与数字社会的进程中，河内正实现发展思维的转变：从“推进技术应用”转向“服务民众与企业”。这座城市深刻认识到，数字化转型的成效，不只体现在软件数量或在线办事比例上，更应通过减少材料提交、节约时间与成本，以及提升政府治理透明度和运行效率来检验。

唤醒祖国北部边境地区发展潜力

唤醒祖国北部边境地区发展潜力

越共十四大决议和越共老街省第一次代表大会决议确定了三大发展支柱：体制、基础设施和人力资源。其中，体制被确定为突破口，扮演“开路”角色，以疏通各项发展资源。

本案缴获的合成毒品和海洛因。图自《清化报》

越老警方联手破获跨国贩毒网络，缴获毒品逾23公斤

据越南清化省公安厅5月14日发布的消息，在国际禁毒合作机制框架下，经过长期侦查，清化省公安厅与老挝华潘省公安厅联合破获两起跨国非法贩卖毒品案件，共抓获4名嫌疑人，缴获各类毒品及制毒前体总计23.4公斤。

开庭宣判现场。图自越通社

陶明君因恐怖罪、推翻人民政府活动罪被判处无期徒刑

5月14日下午，经过一天的公开审理，胡志明市人民法院对“越南临时国家政府”组织头目陶明君及其同案犯作出一审判决，罪名分别为“以恐怖手段破坏人民政权”和“从事推翻人民政府的活动”。被告人陶明君因两项罪名被判处无期徒刑，合并执行无期徒刑。

越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

外交部记者会：提醒越南公民警惕网络招聘陷阱

涉及越南人在印度尼西亚因涉嫌违法行为而被捕案件，根据越南驻印尼大使馆提供的信息，目前当地职能部门仍在对此案进行调查。外交部已指导越南驻印尼大使馆与相关职能部门联系，核实公民信息，并采取适当的领事保护措施。

时隔20多年后首次在越南记录到豺狼的踪迹。图自越通社

时隔20多年后首次在越南记录到豺狼的踪迹

5月14日，乂安省普活（Pù Hoạt）自然保护区主任阮文生表示，科学家们通过在该保护区内设置的红外相机系统，捕捉到了豺狼（学名：Cuon alpinus）的影像。这是20多年来，首次在越南野外记录到这种珍稀食肉动物。

黎青山（左）和阮清雄。图自越通社

两涉嫌参加反动组织“越新”者被实施强制措施

同塔省公安厅5月14日表示，该省公安厅安全调查机关已对居住在同塔省常福乡的黎青山（1979年出生）和阮清雄（1981年出生）立案侦查并实施强制措施，以调查其“涉嫌从事颠覆人民政权活动”。

从5月13日零时起，生物汽油E10 RON 95-V和E10 RON 95-III的售价在23730至25120越盾/升区间。图自越通社

越南生物汽油已准备就绪

比原定路线图更早些，越南部分主要企业已开始销售E10生物汽油，并准备向系统外的加油站供应市场。

“安东道路与人行道许可签发”应用程序界面。图自《青年报》

胡志明市首个坊利用应用程序开展人行道管理

自5月15日起，胡志明市安东坊将正式通过“安东道路与人行道许可签发”应用程序，实施对道路及人行道临时使用的管理、登记和收费工作。这是胡志明市实施两级地方政府模式后通过应用程序签发道路和人行道使用许可的首个坊。

附图：同奈市保障少数民族地区教学条件。图自越通社

同奈市保障少数民族地区教学条件

5月12日，同奈市人民议会民族委员会监督工作组与市教育培训局就少数民族地区中小学基础设施投资及少数民族教师队伍使用情况举行工作会议。

资料图：高平省庭丰乡庭丰九年一贯制寄宿学校项目奠基仪式。图自越通社

加快边境地区学校建设进度

高平省正在加快推进各边境乡11所学校的建设进度，决心在2026年内完工。这些工程有望为高山区学生创造更好的学习机会，为提高人力资源质量奠定基础，并为巩固祖国前哨的国防安全阵势作出贡献。

越南海关缉毒目标中心设备交接仪式现场。图自cand.com.vn

越南海关加强跨国禁毒能力

5月13日，越南海关总署与国际麻醉药管制委员会旗下全球快速拦截危险物质计划联合举办了越南海关缉毒目标中心设备交接仪式暨缉毒目标中心办公室启用仪式。

海防市发展少数民族干部、公务员队伍。图自baohaiphong.vn

海防市发展少数民族干部、公务员队伍

为将《2026-2030年阶段及远期展望至2035年国家机关和公立事业单位少数民族干部、公务员队伍发展方案》落到实处，海防市人民委员会已颁布部署计划，提出了多项符合地方实际情况的任务和解决方案。

在一个打击毒品犯罪专案中缴获的赃物。图自越南通讯社

跨国贩毒团伙案：4人被判死刑 10人被判无期徒刑

5月12日至13日，河内市人民法院对一起涉及17名被告人的特大跨国贩毒案进行一审公开开庭审理。相关被告人分别被指控犯有“非法贩卖毒品罪”（根据《刑法》第251条）及“非法运输毒品罪”（根据《刑法》第250条）。