越南橙剂受害者协会累计筹集超过93亿越盾援助橙剂受害者

越通社河内——5月15日，越南橙剂/二恶英受害者协会举行记者见面会，公布系列纪念越南橙剂灾难65周年（1961.8.10-2026.8.10）的系列活动，并启动援助橙剂受害者的募捐活动。



越南橙剂/二恶英受害者协会主席阮友政中将在活动上发言时表示，尽管战争已过去50多年，但化学毒剂的后果仍然持久而漫长，有数百万人遭受战争中化学毒剂的感染，数十万人仍在承受橙剂带来的身体痛苦。



阮友政说，今年举行的庆祝越南橙剂灾难65周年活动，不仅是为了敬畏和感恩，更是“良知的呼唤”，是国内外社会对越南橙剂受害者的责任。协会选择“65年-从灾难到携手抚慰橙剂痛苦之旅”作为庆祝越南橙剂灾难65周年活动的贯穿主题。



见面会现场。图自互联网

另一方面，越南橙剂/二恶英受害者协会将举办第五届橙剂受害者先进模范代表大会（2026-2031任期），并筹备橙剂/二恶英受害者协会第六次代表大会（2026-2031年任期），重点是巩固协会组织活动、革新动员社会资源的形式、为受害者创造可持续生计，以及加强为橙剂受害者的国际关系。



越南橙剂/二恶英受害者协会副主席杜宏林少将表示，全国各级协会将大力宣传化学毒剂造成的后果，同时动员国内外资源，以照顾贫困受害者、重症受害者以及正在各社会保护中心接受照护的受害者。



值得注意的是，越南橙剂/二恶英受害者协会中央委员会预计将于2026年在岘港举办“正义之旅”橙剂展览会，于7月22日开幕，持续一个月。展览会将展示关于橙剂灾难、后果克服工作、为受害者争取正义的斗争历程以及援助橙剂受害者的各项活动的400多张图片、资料和实物。



此外，越南橙剂/二恶英受害者协会中央委员会正式通过越南橙剂/二恶英受害者基金在军队股份商业银行的账号1961发起援助橙剂受害者的募捐活动。据组委会，就在启动仪式上，各组织、爱心人士登记援助的总金额已超过10亿越盾。



据悉，2025年，越南橙剂/二恶英受害者基金筹集了超过93亿越盾。其中，通过军商股份银行的慈善应用程序和账号1961筹集超过17.4亿越盾（占当年筹款总额的近20%）。



捐赠资金已用于援助为受害者建房，提供春节和8·10越南橙剂灾难日的慰问品，为受台风洪水影响的受害者提供援助等。2025年的总援助金额超过103亿越盾。（完）