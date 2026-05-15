广宁省公共投资资金到位进度全国领先

越通社广宁——据国家金库第三区报告，截至5月13日，广宁省公共投资资金拨付金额达5.64万亿越盾，相当于全年计划的24.2%，并完成第二季度目标的54%。



值得注意的是，在已拨付的5.64万亿越盾，有4.91万亿越盾属于2026年公共投资计划资金，占政府总理下达年度计划的25.2%，高于去年同期（14%），也高于全国平均水平（15.2%），在全国34个省市中位居首位。



预计到2026年第二季度末，全省力争实现公共投资资金拨付10.2万亿越盾，完成季度目标的97%；其中，预计有58个单位将达到并超额完成既定目标。广宁省2026年公共投资资金计划总额为23.27万亿越盾。



广宁省人民委员会主席裴文康强调，公共投资资金拨付是首要政治任务，是引领经济的主要动力，以确保该省2026年增长目标达到13%以上。主席要求各投资方和地方必须以最高决心努力完成前6个月拨付10.56万亿越盾的目标。



为实现上述目标，省人民委员会主席要求各单位和施工承包商加快130个在建项目的施工进度，同时集中完善相关手续，确保新项目能够在2026年第二季度内及时开工。（完）

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