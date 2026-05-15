庆和迈向国际海洋旅游中心

越通社庆和——在通过行政地界合并扩展发展空间后，庆和省的旅游业正从单纯的自然资源开发模式转向旅游-贸易-投资联动，以形成新的增长动力。



唤醒文化遗产之“魂”



落实越共中央政治局有关可持续发展中弘扬文化力量的第80号决定，庆和正将遗产价值打造成为旅游的亮点。庆和省文化体育与旅游局副局长龚琼英表示，遗产不再存在于静态的保护区空间，而是通过实际体验被开发，帮助游客感受当地文化的深度。



位于都荣坊的波克朗加莱塔国家级特别遗迹是典型的目的地，提供占族艺术体验、保竹陶器工艺、美业土锦编织以及传统节日等活动。此外，庆和还拥有婆那加塔、发牌唱曲、弹歌才子和占族陶艺等众多遗迹和非物质文化遗产以及一系列特色节日，其正共同营造出一个多姿多彩的文化空间，让游客既能“观赏”又能“沉浸”于当地文化之中。



庆和省旅游协会主席范明日介绍，凭借近500公里的海岸线，云峰、金兰、永熙等众多美丽海湾以及丰富的海岛生态系统，庆和有优势发展度假、生态、农业和保健等多样化旅游形式。



迈向国际旅游中心



庆和目前将旅游业视为与贸易和投资紧密联系的行业。2026年前四个月，全省接待住宿游客约350万人次，同比增长超过24%；其中，国际游客约140万人次。旅游总收入估计超过27.4万亿越盾，增长近35%。



来到庆和的游客不仅度假，还体验文化、生态和大型活动。该省还加大投资促进力度，拓展来自印度、中东、韩国和日本等市场的客源；同时发展国际航线，开发清真旅游细分市场。



2026-2030年，庆和的目标是成为国际级海洋旅游中心，跻身全国前五名地方之列，成为东南亚的典型目的地。到2030年，全省力争接待游客3300万人次，收入达90亿美元，占地区生产总值的约20%。



省人民委员会副主席阮龙边表示，为实现这一目标，该省正重点聚焦数字化转型、绿色转型、现代目的地治理以及开发富有特色的旅游产品等支柱。（完）



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