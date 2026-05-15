旅游

连接荔枝园与特色景点 北宁省推广农业体验旅游

为推广荔枝品牌并促进农业旅游发展，北宁省种植与植物保护支局日前在全省范围内遴选出36个优质荔枝园，用于服务2026年荔枝季的观光与体验旅游活动。这36个荔枝园总面积达36.1公顷，预计产量约315.9吨。

为推广荔枝品牌、拓展消费市场并提升荔枝价值，2026年荔枝季期间，北宁省将举办多项贸易促进、体验式旅游推广及数字平台销售对接活动。图自越通社。
为推广荔枝品牌、拓展消费市场并提升荔枝价值，2026年荔枝季期间，北宁省将举办多项贸易促进、体验式旅游推广及数字平台销售对接活动。图自越通社。

越通社北宁——为推广荔枝品牌并促进农业旅游发展，北宁省种植与植物保护支局日前在全省范围内遴选出36个优质荔枝园，用于服务2026年荔枝季的观光与体验旅游活动。这36个荔枝园总面积达36.1公顷，预计产量约315.9吨。

这些果园是从此前获得北宁省人民委员会第一阶段认定的143个“美丽荔枝园”中精选而出，符合面积、生产流程、食品安全、交通便利及景观环境等多项标准，具备旅游接待能力。

入选的荔枝园分布在全省8个重点荔枝种植乡坊，包括新山、凤山、山海、坚牢、陆岸、福和、储和南阳。其中，福和乡数量最多，共有9个果园，总面积6.8公顷，预计产量63.5吨；凤山坊有5个果园，面积约6公顷，预计产量61吨。

据北宁省文化与旅游促进中心介绍，入选果园不仅需要符合安全生产标准，还必须满足发展体验式旅游的多项条件，如按照越南良好农业规范（VietGAP）、全球良好农业规范（GlobalGAP）或有机标准生产，具备区域联动能力，可与历史遗迹、传统手工艺村及名胜景区串联成旅游线路；同时要求交通便利、面积适宜，并配备停车区域和入园指示牌等。

此外，果园主人还需具备向游客介绍荔枝种植历史文化和栽培技术的能力，并确保环境卫生，完善垃圾收集和卫生设施。

用于旅游体验的荔枝品种较为丰富，包括普通荔枝、幽红荔枝以及清河杂交荔枝等。这些果园均按照安全标准生产，并拥有服务国内销售和出口的种植区编码。游客不仅可以观光、拍照，还能亲自采摘、品尝并现场购买产品。

北宁省有关部门表示，遴选优质荔枝园发展旅游，是推动农业生产与服务业融合发展的具体举措，有助于逐步开发集中果树种植区的生态与体验旅游潜力，同时也为果农提高单位面积经济价值、从单纯销售农产品向提供体验消费服务转型创造条件。

今年荔枝季期间，各地将与文化、旅游等部门合作，打造连接优质荔枝园与当地知名景点的旅游线路，包括西安子景区、永严寺以及东湖民间版画村等，进一步形成具有季节特色的旅游产品。

与此同时，各果园业主也被鼓励完善接待条件，包括整治环境卫生、设置打卡区和休息区，以及推广“一乡一品”（OCOP）产品和地方特色产品。食品安全、交通秩序和社会治安保障工作也将同步加强，为游客提供安全便捷的旅游体验。

未来，相关职能部门和地方政府将继续协助果园完善接待基础设施，加强环境卫生和食品安全保障，并通过数字平台加大宣传推广力度，吸引省内外游客。

2026年，北宁省荔枝种植总面积约2.98万公顷，预计总产量约9.5万吨。其中，早熟荔枝面积8200公顷，预计产量4万余吨；当季荔枝面积2.16万公顷，预计产量5.5万余吨。此次遴选36个优质荔枝园开展体验旅游，有望成为2026年北宁荔枝季的重要亮点，助力产品销售、提高果农收入，并逐步打造具有地方特色的农业旅游品牌。（完）

越通社
#越南 #北宁省 #荔枝园 #农业旅游 #体验旅游 #荔枝季 #生态旅游 #VietGAP #GlobalGAP #OCOP #东湖版画村 #西安子景区 #永严寺 #农旅融合 #越通社
关注 VietnamPlus

相关新闻

附图。图自Vneconomy

海防市今年荔枝总产量近6.5万吨

据海防市农业与环境局的数据显示，2025年荔枝采收季结束后，海防市荔枝总产值约为1.75万亿越盾；全市荔枝总产量约为64900吨，较2024年增加了约25500吨。

据评估，今年北宁荔枝产量创历史新高。图自越通社

北宁荔枝征服各大市场

据北宁省工贸厅公布的消息，截至目前，该省2025年荔枝季已经结束。全省荔枝总销售量达205400吨，平均售价在每公斤15000至25000越盾之间波动。

个体户正在对出口荔枝进行分类和包装。图自 越通社

2025年北宁省陆岸荔枝大丰收 出口超预期

2025年陆岸荔枝迎来近年来最大丰收季，不仅产量创下新高，还广泛进入各大超市、电商平台、工业区和国际市场，这得益于省领导和相关部门积极推动促销工作。

2025年北江省农户迎来荔枝采摘旺季

2025年北江省农户迎来荔枝采摘旺季

在2025年荔枝季节，北江省荔枝种植面积超过2.98万公顷，预计总产量约为17.33万吨。其中，符合越南优良农业规范（VietGAP）标准和全球良好农业规范（GlobalGAP）标准的荔枝种植面积达17210公顷，以及正在维持的出口种植区代码共有306个。目前，荔枝正进入采摘季。

更多

庆和迈向国际海洋旅游中心。图自越通社

庆和迈向国际海洋旅游中心

在通过行政地界合并扩展发展空间后，庆和省的旅游业正从单纯的自然资源开发模式转向旅游-贸易-投资联动，以形成新的增长动力。

2026年“茶和天下”·雅集暨遇见广西（百色）文化旅游推介活动在河内举行。图自越通社

促进越中两国之间游客互访量持续提升

5月14日，广西壮族自治区文化和旅游厅与河内中国文化中心在河内联合举行2026年“茶和天下”·雅集暨遇见广西（百色）文化旅游推介活动。此次活动不仅成为越中文化桥梁，还有助于促进越中两国之间游客互访量持续提升。

游客参观宁平省南华闾坊通岩（Thung Nham）鸟园。图自越通社

创新旅游产品 提升旅游体验

在雄王祭祖日、4·30南方解放日和5·1国际劳动节假期，越南多个旅游目的地游客量大幅增长，显示出各地通过创新旅游产品、提升游客体验所带来的吸引力。然而，短时间内游客激增也给部分地方的基础设施、服务能力和管理工作带来较大压力。

安江省群岛吸引游客前来参观体验。图自越通社

越南慢旅行发展潜力巨大

随着生活节奏日益加快，游客越来越渴望在旅行中获得更深度体验。这也是“慢旅行”（slow travel）兴起的原因，它有助于塑造游客的出行趋势——以慢节奏、长停留、深体验为特点。

阳光透过山洞照射在“恐龙天窗”——韩松洞的瞬间。图自越通社

广治省通过国际影视渠道推介旅游形象

近期，广治省通过电视频道和电影向国内外广泛推介多处著名名胜古迹和旅游景点。这是该省旅游部门让风牙-格邦洞穴系统无尽的神秘之美进一步走近游客。

岘港加速成为亚洲一流旅游中心。图自越通社

岘港加速成为亚洲一流旅游中心

面对拓展发展空间的新机遇，岘港旅游业正展现出强劲的决心，全力巩固其亚洲一流旅游中心的地位。凭借2025年的积极成果和2026年初的向好信号，岘港正在部署多项措施，以保持两位数增长率并提升目的地的竞争力。

对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。图自baovanhoa.vn

循着宣光省春江溪水 寻访石苔香味

宣光省春江的溪水四季清澈见底，在布满青苔的礁石间淙淙流淌。对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。

游客在永隆省安化岛参观红树林。图自越通社

永隆省发挥“黄金”优势 吸引大城市游客

在融入与可持续发展的背景下，永隆省正面临将旅游业发展成为支柱产业的重大机遇。与茶荣和槟椥合并后，该省拥有全新的面貌，自然面积超过6296平方公里，人口规模超过420万人。“三面环江，一面朝海”的特殊地理优势使其地缘政治地位显著提升。

奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动。图自越通社

奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动

5月10日下午，奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）在奠边省芒峰乡联合举行奠边府历史文化旅游综合缆车项目动工仪式。越南政府副总理阮文胜、奠边省领导、太阳集团代表以及芒峰乡和布尼乡民众出席了仪式。

游客游览木州茶山。图自越通社

推动木州国家旅游区可持续发展

5月8日，山罗省人民委员会在木州坊与木州、木山、草原、云山、团结、龙萨、云湖等乡坊，就当地旅游发展工作及2026年木州文化旅游周筹备工作举行工作会议。

大叻火车站由法国人于1932年动工兴建，并于1938年竣工，是全长约84公里的潘郎－大叻铁路线的终点站。图自越通社

林同省大叻寨梅旅游专列：梦幻高原之行的独特魅力

林同省大叻市春香坊大叻火车站海拔1500多米，被誉为越南及印度支那地区最古老、最美丽的火车站之一。这里不仅拥有深厚的历史价值和独特的建筑风格，还凭借大叻寨梅（Trại Mát）的旅游专列航线，成为了吸引无数游客在富有诗意的高原空间中穿梭体验的热门目的地。

传统手工艺村发展的动力

传统手工艺村发展的动力

时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。