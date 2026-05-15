连接荔枝园与特色景点 北宁省推广农业体验旅游

越通社北宁——为推广荔枝品牌并促进农业旅游发展，北宁省种植与植物保护支局日前在全省范围内遴选出36个优质荔枝园，用于服务2026年荔枝季的观光与体验旅游活动。这36个荔枝园总面积达36.1公顷，预计产量约315.9吨。



这些果园是从此前获得北宁省人民委员会第一阶段认定的143个“美丽荔枝园”中精选而出，符合面积、生产流程、食品安全、交通便利及景观环境等多项标准，具备旅游接待能力。



入选的荔枝园分布在全省8个重点荔枝种植乡坊，包括新山、凤山、山海、坚牢、陆岸、福和、储和南阳。其中，福和乡数量最多，共有9个果园，总面积6.8公顷，预计产量63.5吨；凤山坊有5个果园，面积约6公顷，预计产量61吨。



据北宁省文化与旅游促进中心介绍，入选果园不仅需要符合安全生产标准，还必须满足发展体验式旅游的多项条件，如按照越南良好农业规范（VietGAP）、全球良好农业规范（GlobalGAP）或有机标准生产，具备区域联动能力，可与历史遗迹、传统手工艺村及名胜景区串联成旅游线路；同时要求交通便利、面积适宜，并配备停车区域和入园指示牌等。



此外，果园主人还需具备向游客介绍荔枝种植历史文化和栽培技术的能力，并确保环境卫生，完善垃圾收集和卫生设施。



用于旅游体验的荔枝品种较为丰富，包括普通荔枝、幽红荔枝以及清河杂交荔枝等。这些果园均按照安全标准生产，并拥有服务国内销售和出口的种植区编码。游客不仅可以观光、拍照，还能亲自采摘、品尝并现场购买产品。



北宁省有关部门表示，遴选优质荔枝园发展旅游，是推动农业生产与服务业融合发展的具体举措，有助于逐步开发集中果树种植区的生态与体验旅游潜力，同时也为果农提高单位面积经济价值、从单纯销售农产品向提供体验消费服务转型创造条件。



今年荔枝季期间，各地将与文化、旅游等部门合作，打造连接优质荔枝园与当地知名景点的旅游线路，包括西安子景区、永严寺以及东湖民间版画村等，进一步形成具有季节特色的旅游产品。



与此同时，各果园业主也被鼓励完善接待条件，包括整治环境卫生、设置打卡区和休息区，以及推广“一乡一品”（OCOP）产品和地方特色产品。食品安全、交通秩序和社会治安保障工作也将同步加强，为游客提供安全便捷的旅游体验。



未来，相关职能部门和地方政府将继续协助果园完善接待基础设施，加强环境卫生和食品安全保障，并通过数字平台加大宣传推广力度，吸引省内外游客。



2026年，北宁省荔枝种植总面积约2.98万公顷，预计总产量约9.5万吨。其中，早熟荔枝面积8200公顷，预计产量4万余吨；当季荔枝面积2.16万公顷，预计产量5.5万余吨。此次遴选36个优质荔枝园开展体验旅游，有望成为2026年北宁荔枝季的重要亮点，助力产品销售、提高果农收入，并逐步打造具有地方特色的农业旅游品牌。（完）

越通社