越通社宣光省——如今宣光省寇瓦（Khâu Vai）乡的寇瓦爱情集市早已不仅仅是昔日恋人重逢的地方，而已成为一处独特的文化空间——高山地区同胞的记忆与习俗得以守护与传承之地。每年农历三月，寇瓦都会响起了芦笙声、对唱声，身着绚丽民族服饰的各族同胞齐聚一堂，洋溢着浓郁的节日氛围。



从爱情的约定……



寇瓦爱情集市源于一个凄美的爱情故事：侬族青年啊波与热依族姑娘啊小因家族和习俗的阻隔，最终未能结为夫妻。离别之前，两人相约此后每年农历三月二十七，都回到寇瓦重逢，相聚倾诉思念之情。



当年的约定，后来逐渐演变成岩石高原上一场特殊的集市。当地民众来到这里，不仅是为了买卖交换商品，更是为了与昔日恋人重逢，重温往昔回忆。随着时间推移，这一集市逐渐成为同文岩石高原上独具一格的文化特色。寇瓦最特别之处，在于这里的人们以包容的态度面对过去。即便已经成家，人们依然可以坦然前来与旧人相见，而不会受到责备或阻拦。对于高山地区的各族同胞而言，曾经拥有过的感情，本身就是值得珍惜与尊重的。



当地民族同胞穿着传统服饰参加寇瓦爱情集市。图自越通社

寇瓦乡长老松米奴（Sùng Mí Nô）表示，当地民众至今仍把爱情集市视为社区精神生活的一部分。他说，“以前交通很不方便，乡亲们天还没亮就步行出发，带上一点儿玉米酒和几块点心去赶集市。有的人只是围坐在一起聊一聊，然后便各自回家。但无论如何，每年都会来。不是为了离开自己的家庭，而是为了让内心更加释然，更好地面对当下的生活。”



……到高山地区文化遗产



如今，寇瓦爱情集市早已不仅是昔日为了情缘的重逢之约，而已发展成为一项独具特色的文化节庆活动，吸引着众多国内外游客前来体验。



近年来，随着旅游业的发展，活动空间也有所扩大，期间举行民族传统服饰秀、民歌演唱、芦笙舞表演、抛绣球等丰富多样的活动。此外还设置了高山地区美食空间，介绍汤锅、玉米饭、玉米酒等地方各种特色美食，深受游客欢迎。



如今，寇瓦爱情集市早已不仅是昔日为了情缘的重逢之约，而已发展成为一项独具特色的文化节庆活动。图自越通社

在岩石高原盛开的花海之间，身着绚丽民族服饰的赫蒙族、热依族和倮倮族少女们，使寇瓦宛如一幅鲜活生动的文化画卷。然而，真正留住游客脚步的，不仅是这里的美景与节庆，而是这场集市背后所蕴含的深厚文化内涵。



据寇瓦乡党委书记吴孟强介绍，该乡一直思考的问题，是如何在发展旅游的同时，依然保留爱情集市最原本的精神内核。



他透露，当地目前正通过发展社区旅游、推广传统产品以及开展文化体验活动等方式逐步将文化保护与民众生计发展相结合。借此，当地民众不仅增加了收入，也进一步增强保护和传承民族文化特色的意识等。（完）



