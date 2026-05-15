“我爱我的祖国”2026年主题行程正式启动

越通社河内——5月14日下午，越南青年联合会中央委员会在河内举行新闻发布会，正式公布“我爱我的祖国”主题行程及同名宣传活动，以纪念越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日—2026年10月15日）。



据组委会介绍，系列活动将于2026年5月至10月在全国范围内展开，主题为“为越南青年联合会70年光辉传统而自豪”，结合传统教育、实践活动以及网络空间传播等多种形式开展。



越共中央书记处书记、越南青年联合会主席阮祥林在新闻发布会上表示，2026年是越南青年联合会成立70周年的重要里程碑。今年各项活动将坚持“以青年为中心、以网络空间为阵地、以美好行动为衡量标准”的方向推进。



本次活动的亮点是贯穿全国7个阶段的“我爱我的祖国”主题行程，覆盖多个历史文化遗址和“红色地址”。活动将于5月16日在乂安省启动，纪念胡志明主席诞辰，随后依次前往顺化市、宣光省与龙古旗台、奠边省、庆和省、金瓯省、胡志明市，并于2026年10月在河内举行总结活动。



所选择的地点均与越南历史、文化及国家主权重要标志相关，包括阮志清大将故乡，以及越南最北端、最东端、最西端和最南端等地。该行程不仅具有体验意义，更着重于传统教育，帮助青年深入了解民族历史、和平价值以及公民责任。



在活动框架内，越南青年联合会中央委员会还将发起庆祝联合会成立70周年的“70天竞赛行动”；在奠边省举办马拉松比赛；开展“为了祖国的15天美好行动”运动；举办“我爱我的祖国”短视频创作比赛，以及多项数字平台传播活动。



值得关注的是，越南青年联合会中央委员会还将举办以“我爱我的祖国”为主题的人工智能歌曲创作比赛，以及面向16至35岁海内外越南青年的《上路》会歌翻唱与混音比赛。相关赛事旨在鼓励青年将数字技术和人工智能应用于文化、艺术与传媒领域。



与此同时，“我爱我的祖国”宣传活动也将在Facebook、TikTok、YouTube、Instagram等数字平台大力展开，并使用#ToiYeuToQuocToi、#TYTQT、#TuhaoTNVN、#ProudVietNam和#70NamHoiLHTNVN等官方标签。



组委会提出目标：全国100%的省级越南青年联合会至少在每个活动阶段组织一次传播活动；全国青年在社交平台发布至少7000个传播作品；活动总覆盖量达到至少7亿次，互动量达到70万次。青年将直接参与内容创作，在网络空间传播积极故事、美好形象和社区公益活动。



组委会希望，短视频、图片、播客以及数字音乐等产品能够进一步拉近爱国精神与当代年轻人的距离，传播越南青年积极向上的形象。

除线上活动外，全国各级青年联合会还将举行升旗仪式、历史遗迹敬香活动；开展“饮水思源、知恩图报”活动，慰问越南英雄母亲、优抚家庭和伤残军人；组织社会保障活动、寻根之旅以及与历史见证者交流等。



此外，越南青年联合会中央委员会还公布了2026年10月9日至11日在河内和胡志明市举行的越南青年联合会传统日70周年纪念周重点活动，包括中央级纪念仪式、“越南青年联合会70年——印记与成长”图片展、“美好青年”表彰活动、Youth Fest 2026以及全国“创新青年”联欢活动等。（完）







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