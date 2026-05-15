文化

“我爱我的祖国”2026年主题行程正式启动

5月14日下午，越南青年联合会中央委员会在河内举行新闻发布会，正式公布“我爱我的祖国”主题行程及同名宣传活动，以纪念越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日—2026年10月15日）。

图自 nhandan.vn
图自 nhandan.vn

越通社河内——5月14日下午，越南青年联合会中央委员会在河内举行新闻发布会，正式公布“我爱我的祖国”主题行程及同名宣传活动，以纪念越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日—2026年10月15日）。

据组委会介绍，系列活动将于2026年5月至10月在全国范围内展开，主题为“为越南青年联合会70年光辉传统而自豪”，结合传统教育、实践活动以及网络空间传播等多种形式开展。

越共中央书记处书记、越南青年联合会主席阮祥林在新闻发布会上表示，2026年是越南青年联合会成立70周年的重要里程碑。今年各项活动将坚持“以青年为中心、以网络空间为阵地、以美好行动为衡量标准”的方向推进。

本次活动的亮点是贯穿全国7个阶段的“我爱我的祖国”主题行程，覆盖多个历史文化遗址和“红色地址”。活动将于5月16日在乂安省启动，纪念胡志明主席诞辰，随后依次前往顺化市、宣光省与龙古旗台、奠边省、庆和省、金瓯省、胡志明市，并于2026年10月在河内举行总结活动。

所选择的地点均与越南历史、文化及国家主权重要标志相关，包括阮志清大将故乡，以及越南最北端、最东端、最西端和最南端等地。该行程不仅具有体验意义，更着重于传统教育，帮助青年深入了解民族历史、和平价值以及公民责任。

在活动框架内，越南青年联合会中央委员会还将发起庆祝联合会成立70周年的“70天竞赛行动”；在奠边省举办马拉松比赛；开展“为了祖国的15天美好行动”运动；举办“我爱我的祖国”短视频创作比赛，以及多项数字平台传播活动。

值得关注的是，越南青年联合会中央委员会还将举办以“我爱我的祖国”为主题的人工智能歌曲创作比赛，以及面向16至35岁海内外越南青年的《上路》会歌翻唱与混音比赛。相关赛事旨在鼓励青年将数字技术和人工智能应用于文化、艺术与传媒领域。

与此同时，“我爱我的祖国”宣传活动也将在Facebook、TikTok、YouTube、Instagram等数字平台大力展开，并使用#ToiYeuToQuocToi、#TYTQT、#TuhaoTNVN、#ProudVietNam和#70NamHoiLHTNVN等官方标签。

组委会提出目标：全国100%的省级越南青年联合会至少在每个活动阶段组织一次传播活动；全国青年在社交平台发布至少7000个传播作品；活动总覆盖量达到至少7亿次，互动量达到70万次。青年将直接参与内容创作，在网络空间传播积极故事、美好形象和社区公益活动。

组委会希望，短视频、图片、播客以及数字音乐等产品能够进一步拉近爱国精神与当代年轻人的距离，传播越南青年积极向上的形象。
除线上活动外，全国各级青年联合会还将举行升旗仪式、历史遗迹敬香活动；开展“饮水思源、知恩图报”活动，慰问越南英雄母亲、优抚家庭和伤残军人；组织社会保障活动、寻根之旅以及与历史见证者交流等。

此外，越南青年联合会中央委员会还公布了2026年10月9日至11日在河内和胡志明市举行的越南青年联合会传统日70周年纪念周重点活动，包括中央级纪念仪式、“越南青年联合会70年——印记与成长”图片展、“美好青年”表彰活动、Youth Fest 2026以及全国“创新青年”联欢活动等。（完）


越通社
#越南 #越南青年联合会 #我爱我的祖国 #青年活动 #爱国主义教育 #数字传播 #人工智能 #短视频 #社交媒体 #胡志明市 #河内 #奠边省 #金瓯省 #龙古旗台 #Youth Fest 2026 #越通社
关注 VietnamPlus

爱国竞赛

相关新闻

越南驻法国大使郑德海、越南驻联合国教科文组织代表阮氏云英及各位嘉宾，与来自欧洲各国越南青年大学生代表团的团长及各位学生会主席合影。图自越通社

VIETLEAD 2026项目：连接旅欧越南青年领导者

据越通社驻巴黎记者报道，5月9日，“VIETLEAD 2026——在欧洲的越南领导力（Vietnamese Leadership in Europe）”项目开幕式在法国首都巴黎隆重举行。该项目由越南驻法国青年大学生协会和越南留法学生会联合举办。

抗美战争中“冲锋青年”竞赛运动

抗美战争中“冲锋青年”竞赛运动

一代又一代的团员青年怀揣着崇高的理想以及奋斗和奉献的愿望，无论在战争还是和平时期，他们都不畏艰辛，愿意为国家奉献自己的青春和力量。特别，在抗美战争的艰苦时期，冲锋青年以奉献和战斗精神，为1975年春季民族大捷作出了重大贡献。

更多

如今宣光省寇瓦乡的寇瓦爱情集市早已不仅仅是昔日恋人重逢的地方，而已成为一处独特的文化空间。图自越通社

寇瓦爱情集市——当记忆成为遗产

如今宣光省寇瓦（Khâu Vai）乡的寇瓦爱情集市早已不仅仅是昔日恋人重逢的地方，而已成为一处独特的文化空间——高山地区同胞的记忆与习俗得以守护与传承之地。每年农历三月，寇瓦都会响起了芦笙声、对唱声，身着绚丽民族服饰的各族同胞齐聚一堂，洋溢着浓郁的节日氛围。

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

📝时评：版权保护成为数字时代法治社会的发展基础

在全球数字化转型的浪潮中，版权保护已不再仅仅是创作界或科技企业的故事，而成为了衡量一个现代法治国家的标尺。在越南，保护著作权和相关权即是保护国家的知识产权，也是在数字化环境中保护创新动力和社会信心的关键。

越南驻日本大使范光效在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

越日友谊的生动象征

越南驻日本大使范光效强调，即将迎来第18届的“日本越南文化节”不仅是展示越南文化、美食和传统艺术的平台，更是越日两国人民深厚友谊与紧密联系的生动象征。

参与东盟慈善义卖会的各国大使和代表合影。图自越通社

越南文化亮相希腊东盟慈善义卖会

据越通社驻南欧记者报道，5月9日至10日，越南驻希腊大使馆及东盟各国驻希腊大使馆与希腊“儿童之友”组织在首都雅典联合举办了第四届“东盟+”慈善义卖会（ASEAN Plus Bazaar）。

Wolfoo动画系列及其创意生态系统入围第七届蟋蟀儿童奖前十名终评。图自组委会

2026年第七届蟋蟀儿童奖十强入围名单揭晓

5月11日，第七届“蟋蟀儿童奖”组委会正式公布本届大奖的十强入围名单。入围作品涵盖：3部短篇小说集、2部画集、2部漫画、1部诗集、1部音乐剧，以及1个动画系列及其创意生态系统。值得关注的是，其中4位作者为少年儿童。

越南文化、美食特色亮相韩国城南全球文化节。图自越通社

越南文化、美食特色亮相韩国城南全球文化节

城南市副市长安光林在开幕致辞中强调了民间交流与文化合作在增进各国理解与友谊中的重要作用，同时强调城南市是一座充满活力的多元文化城市，始终高度评价开放、融入与和谐发展的价值。

对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。图自baovanhoa.vn

循着宣光省春江溪水 寻访石苔香味

宣光省春江的溪水四季清澈见底，在布满青苔的礁石间淙淙流淌。对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。

斯里兰卡Hayleys PLC集团战略业务主管拉桑塔·索马拉特纳，图自越通社

记录越斯友谊历程的宝贵图片

索马拉特纳认为，两国在文化、历史及发展模式上有着诸多相似之处。越南在工业化和经济发展过程中取得了令人瞩目的成就，为斯里兰卡在国家复苏与发展进程中提供了宝贵的参考经验。

西宁省旅游协会南部才子弹唱俱乐部成员在平明坊表演节目。图自越通社

将南部才子弹唱打造成颇具地方特色的旅游产品

被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的南部才子弹唱，不仅是一种民间传统艺术形式，更是南方人民精神生活、文化特色与人民气质的结晶。在西宁省这片土地上，该遗产的保护与传承工作正被置于发展新愿景中，逐步确立其在东南部地区旅游版图中的地位。

2026年“高原色彩”展览开幕式。图自《民族与山区画报》

“高原色彩”展览：弘扬各民族文化精髓

5月8日晚，2026年“高原色彩”展览开幕式在山萝省举行。该展由越南文化体育旅游部与山萝省人民委员会联合举办，旨在弘扬高原地区和山区各民族同胞独特的文化，在融合与发展的背景下，促进文化交流，推动旅游业发展，保护和传承当地民族特色。

游客参观河内博物馆。图自越通社

河内市：以文化赋能旅游业腾飞

自越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议颁布以来，首都河内正在逐步将各项目标与方向具体化。不仅局限于口号或表面活动，将文化打造为发展支柱这一任务正朝着实质、高效且具影响力的方向推进。