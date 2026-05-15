弘扬文化价值，为旅游业可持续发展注入新动力

越通社河内 ——凭借雄伟的自然景观和20个民族丰富的文化宝库，莱州省正多措并举，推动旅游业可持续发展。



莱州是越南北部边境山区省份，自然面积超过9068平方公里，拥有得天独厚的自然条件和多样化的生态系统。全省聚集了越南10座最高山峰中的7座，加上乌龟山口、塔情瀑布、南卢溪等名胜以及广阔的水电站水库群，共同构成了一幅雄奇壮美的自然画卷，为发展生态旅游、探险体育和休闲度假提供了理想条件。



莱州省的每个民族都保留着独特的传统文化价值，体现在服饰、建筑、风俗、语言、民间知识、民歌、舞蹈以及传统手工艺等多个方面。这是莱州宝贵的旅游资源，也是难以复制的比较优势。



2021至2025年间，莱州省累计接待游客超过500万人次，年均增长率超过33%。旅游收入预计超过3.8万亿越盾，为地方财政和服务业发展作出了显著贡献。

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莱州省卢族同胞的传统服饰。图自越通社

截至目前，全省拥有2个省级旅游区（云龙玻璃桥旅游区和黄莲峰生态旅游区）、20个旅游景点，以及3个省级专题节庆旅游产品。



在保护与弘扬传统文化价值、促进旅游发展方面，莱州省已形成颇具特色的社区旅游模式。2023年，辛溪湖（Sin Suối Hồ）村荣获东盟社区旅游奖，这是重要的国际荣誉，印证了莱州社区旅游模式的高质量发展。

莱州省已将“旅游发展与文化保护相结合”确定为战略任务。近期，该省颁布了关于2026-2030年阶段及2035年远景旅游业发展的第08-NQ/TU号决议，提出了一系列目标、任务和举措，以创造突破性进展，推动旅游业成为全省的重要经济产业。



根据该决议，莱州省力争游客量年均增长超过10%，到2030年接待游客超过240万人次，旅游收入超过2.7万亿越盾。同时，确立旅游品牌定位，口号为“莱州——雄伟与本色”，致力于将莱州打造为北部中游和山区具有吸引力的旅游目的地。到2035年，力争接待游客超过300万人次，保持年均10%至12%的增长率。

莱州拥有许多景色雄伟壮观的洞穴群。图自越通社

为实现上述目标，莱州省提出了多项措施，包括完善规划与特殊机制政策，重点推动两个国家级旅游区建设，并出台投资优惠及数字化转型支持政策。



莱州省文化体育旅游厅厅长陈孟雄表示：“莱州不缺资源，但2025-2030年任期需要集中力量，同步破解基础设施、人力资源和宣传推广方面的瓶颈。同时，坚持保护文化价值，这既是责任，也是莱州旅游业实现绿色、可持续发展的根基。”（完）