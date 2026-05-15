经济

欧洲企业为越南超大城市高层建筑发展建言献策

5月14日下午，在胡志明市，越南欧洲商会（EuroCham）建设分委会与垂直城市规划理事会联合举办了2026年高层建筑论坛，旨在为城市中高层建筑的可持续发展提供方向性见解。

企业在论坛上展示了优秀的城市可持续发展项目。图自越通社
企业在论坛上展示了优秀的城市可持续发展项目。图自越通社

越通社胡志明市——5月14日下午，越南欧洲商会（EuroCham）建设分委会与垂直城市规划理事会在胡志明市联合举办了2026年高层建筑论坛，旨在为城市中高层建筑的可持续发展提供方向性见解。

越南欧洲商会副主席让·雅克·布夫勒（Jean-Jacques Bouflet）在论坛上发言时表示，继2024年首届成功举办之后，今年的论坛聚焦于以公共交通为导向的开发（TOD）、可持续高层建筑设计、廉价住房及一体化城市发展战略等重点议题。

让·雅克·布夫勒表示，组委会期望打造一个政策对话、知识交流和专业对接的直接论坛，为塑造越南城市发展的未来作出贡献。

近年来，随着城市化进程的加快，越南的高层建筑在数量、规模和功能使用方面都得到了快速发展。这是提高土地使用效率、形成现代城市空间、促进经济增长和改善人民生活质量的有效解方案。然而，越南各大城市的发展实践也暴露出许多需要全面审视和寻求解决方向的问题。

建设部科技与环境司副司长黎明龙认为，城市规划和管理工作必须先行一步，确保高层建筑发展与技术基础设施、社会基础设施系统之间的同步性。其中，研究和应用紧凑城市、生态城市等先进城市模式需要结合越南条件进行考量，以提高土地利用效率和城市生活环境质量。

“因此，越南需要缩小研究、完善体制与实施实践之间的差距。同时，加强国家管理机构、研究单位、监理单位和企业之间的管理能力和跨部门协调，以确保执行效率，” 黎明龙补充说。

据多位专家，越南通过推动近期一系列政策的实施，展现了可持续发展并为企业和投资者创造机遇。其中，《建设法（修正案）》的实施以及正在进行的多项体制改革政策，体现了越南在建设更现代、高效和可持续城市环境方面的坚定承诺。

从专家角度，Kohn Pedersen Fox公司总监Florence Chan指出，在资源条件有限的背景下，像胡志明市这样的城市需要提高开发效率并制定面向可持续高层建筑发展的战略。（完）

越通社
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