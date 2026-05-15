第68号决议增强各界对越南长期发展的信心

越通社东京——越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议不仅创造了投资机遇，也增强了对越南长期发展方向的信心。这是ANPz有限公司创始人兼首席执行官高青定在接受越通社驻日本记者采访时作出的评价。



在评估第68号决议实施一年后越南营商环境的变化时，高青定认为，许多日本企业并不缺乏资金或技术，但在进入新市场时通常非常谨慎。他们需要的是对稳定性和长期发展能力的信心。



从越日企业投资对接咨询的实际情况出发，高青定评价第68号决议肯定了民营经济作为长期发展动力的作用，传递了积极的发展思维信号。然而，企业界，特别是初创公司和小企业，仍期待在执行环节看到更明确的转变，尤其是在政策的同步性、手续处理时间以及法律环境的可预测性方面。



在谈及越日合作机遇时，高青定以越侨的视角认为，海外越南人群体不仅可以贡献财力资源，还可以在知识、技术、治理模式经验和国际合作方面发挥桥梁作用。他认为，如果有良好的对接机制，越侨可以有助于缩短学习差距，推动越南与日本等发达经济体之间的合作更加有效。



关于第68号决议实施过程中的困难与障碍，高青定认为，当前的最大挑战不在于缺乏主张，而在于主张与企业实际体验之间的差距。企业目前关心的问题是执行的同步性、手续处理时间以及流程的明确程度。对日本企业而言，法律环境的可预测性是非常重要的因素。他们可以接受困难，但通常对缺乏明确性或难以预料的变化感到担忧。对越侨资源而言也是如此，目前许多身处国外的越南人拥有经验、关系网络并希望作出贡献，但并非总能拥有足够便利的对接机制来将这些资源转化为实际合作。



在越南迈入“奋发图强新纪元”的背景下，高青定表示，期望越南将在执行层面继续加大改革力度，同时建立与越侨社群更有效的对接机制，特别是在技术、投资和国际经营领域。他认为，在下一阶段，国家间的竞争将不仅在于成本或投资优惠，而更多在于营商环境和制度的质量。如果能建设一个足够透明、稳定和可靠的营商环境，越南不仅能为国内企业发展创造条件，还能更强劲地吸引国际资源。（完）

越通社