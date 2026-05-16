经济

越南一号发电总公司建议在林同省开展3个漂浮式太阳能发电项目

越南一号发电总公司（EVNGENCO1）建议在林同省水电站水库上投资建设3个漂浮式太阳能发电项目，总装机容量接近270兆瓦，总投资预计约4.4万亿越盾。

附图：图自越通社
附图：图自越通社

越通社河内——越南一号发电总公司（EVNGENCO1）建议在林同省水电站水库上投资建设3个漂浮式太阳能发电项目，总装机容量接近270兆瓦，总投资预计约4.4万亿越盾。

上述项目被期望有效利用现有水库基础设施，为国家电力系统补充清洁能源，并按照调整后的《第八号电力规划》方向，推动绿色能源发展。

目前，越南一号发电总公司（EVNGENCO1）及其成员单位正在林同省管理和运营多座重要水电站，包括大宁、同奈3号、同奈4号、多任、咸顺－多眉水电站以及多眉湖漂浮式太阳能发电项目，总装机容量约1615兆瓦。

在持续推进可再生能源发展方向的基础上，EVNGENCO1建议在林同省投资建设3个漂浮式太阳能发电项目，包括：位于宁嘉乡的大宁湖漂浮式太阳能发电厂项目，装机容量约96兆瓦，预计总投资约1.6万亿越盾；位于拉夜乡的咸顺湖漂浮式太阳能发电厂一期项目，装机容量约100兆瓦，预计总投资约1.65万亿越盾；位于同库乡的多眉湖漂浮式太阳能发电厂二期项目，装机容量约70兆瓦，预计总投资约11500亿越盾。

这些项目是在充分利用现有水电站水库水面的基础上进行研究规划的，符合政府发展可再生能源的方针以及绿色能源转型方向。发展漂浮式太阳能发电不仅能够提高水库资源利用效率，还有助于减少温室气体排放，并为国家电力系统补充清洁能源。

此前，由多任－咸顺－多眉水电股份公司投资建设、装机容量为47.5兆瓦峰值（MWp）的多眉湖漂浮式太阳能发电项目已于2019年建成并投入商业运行。这是越南首个漂浮式太阳能发电项目，年发电量约7000万千瓦时，为高效开发利用水电水库水面资源开辟了新的发展方向。（完）

越通社
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