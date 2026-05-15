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唤醒祖国北部边境地区发展潜力

越共十四大决议和越共老街省第一次代表大会决议确定了三大发展支柱：体制、基础设施和人力资源。其中，体制被确定为突破口，扮演“开路”角色，以疏通各项发展资源。

越通社老街省——越共十四大决议和越共老街省第一次代表大会决议确定了三大发展支柱：体制、基础设施和人力资源。其中，体制被确定为突破口，扮演“开路”角色，以疏通各项发展资源。

国际游客量大幅增长

伊子（Y Tý）乡拥有独特的自然景观和特色的文化本色，但由于体制障碍，多年来旅游业未能相称发展。此前，第34/2014/NĐ-CP号议定规定，外国游客进入边境地区需申请许可，处理时间长达2-3天。

第299/2025/NĐ-CP号议定已废除了对已在越南常住、暂住的外国人申请许可的规定。这一政策产生了积极效果。在伊子乡的“海云”度假村，投资者杜孟胜表示，国际游客量较2025年同期增长了2-3倍。

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老街省边境乡伊子每年九月，梯田在秋日阳光下金黄璀璨，蔚为奇观。图自越通社

当地居民也从中受益，许多家庭投资开办民宿，发展社区旅游。徒步、追云、体验本土文化的旅游线路日益吸引国际游客。

老街省文化体育旅游厅副厅长陈山平表示，第299号议定为老街旅游业创造了“转折点”，为实现2026年接待超过200万人次国际游客的目标创造了条件。

体制改革——经济发展“杠杆”

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老街省金城国际口岸。图自越通社

进出口也从体制改革中取得突破。国家公共服务门户网站上8个口岸单位的数据互联互通，带来了根本性的变化。

老街省经济区管理委员会主任王贞国表示：当数据得到共享和互联互通时，企业可以提前、从远处办完手续，有助于缩短通关时间、降低物流成本、提高商品竞争力，特别是对生鲜农产品。

进出口体制改革还有助于提高国家管理效率，降低拥堵风险，提升老街口岸的竞争力。

旅游业和进出口领域的积极变化表明，体制改革正真正成为老街发展的“杠杆”。随着手续简化、投资环境透明通畅，社会资源得以更强劲地调动。

在将体制与交通、物流基础设施发展同步推进的同时，老街正逐步成为本地区的交通贸易连接中心，无愧于祖国北部边疆的战略地位。（完）

越通社
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