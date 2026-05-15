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越南公布2025年省级竞争力指数

5月15日，越南工商联合会（VCCI）举行《2025年越南民营经济报告》和《2025年省级竞争力指数》（PCI 2025）发布仪式。

越南公布2025年省级竞争力指数。VCCI供图
越南公布2025年省级竞争力指数。VCCI供图

越通社河内——5月15日，越南工商联合会（VCCI）举行《2025年越南民营经济报告》和《2025年省级竞争力指数》（PCI 2025）发布仪式。

经过21年的实施，在越南大力推进行政改革、组织两级地方政府以及落实关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议的背景下，今年的越南PCI指数推出了PCI 2.0版本，包含9项分项指标98项评价指标。越南工商联合会首次公布了民营经济效率指数，该指数基于对34个省市3546家私营企业、586家外资企业和1001家经营户的调查。

2025年，由于合并省份后行政地界的变动，越南工商联合会从具体排名转向公布6个治理质量组别。全国PCI中位数为63.90/100分。

报告表彰了5个治理质量突出的地方，包括北宁、岘港、海防、富寿和广宁。北宁在建设型政府和行政手续合规成本方面领先；岘港在市场准入方面排名第一；海防有7/9个子项指数位列前10名地方；富寿在资源获取方面表现突出；广宁在公平竞争和建设型政府方面保持高得分。

越南工商联合会主席胡士雄表示，这可能是越南多年来对民营经济领域进行的最全面的调查之一。今年，随着国内3546家私营企业、586家外商投资企业和覆盖34个省市的1001户经营户的参与。越南工商联合会强调，越南民营经济领域已经度过了防御阶段，正准备实现突破。2025年有29.75万家企业进入市场，比去年增长27.4%；85.7%的企业维持或扩大规模。

然而，调查也显示出许多困难。多达60.2%的企业在寻找客户方面遇到困难；75.5%的企业若缺乏抵押资产则无法获得贷款；只有约6-8%的企业能够预测政策变化。经营户领域也承受着巨大压力，81.5%的经营户记录收入下降。

越南工商联合会主席强调，体制改革已走在正确的方向上，但从中央政策设计到地方执行能力之间的差距仍然很大。从管理思维转向陪伴思维，从减轻手续负担转向构建竞争能力，将是经济实现到2030年拥有200万家企业目标的基础。

在分析2025年PCI指数时，越南工商联合会副秘书长窦英俊表示，对于河内和胡志明市这两个经济“火车头”，其结果差异较大。河内在资源获取能力方面得分相对较高，为6.69分，企业扶持政策得分为6分，但公平竞争得分仍较低，仅为4.77分。胡志明市的得分较为均衡，尤其是在公平竞争指数（5.84分）和资源获取指数（6.28分）方面表现突出。

首次推出的民营经济效率指数包含23项指标，涵盖两个方面：私营部门的发展和创新能力。如果说PCI衡量的是制度投入，那么BPI衡量的是市场产出。2025年BPI试点结果显示，领先的三个地方是：胡志明市（5.67分）、河内市（5.41分）和广宁省（5.33分）。全国中位数为4.20分。

这是越南工商联合会有史以来首次公布一份全面的报告，不仅像传统的PCI那样评估省级治理质量，还首次勾勒出民营经济领域的整体图景——从创造2600万就业岗位（占全国就业总数的50.2%）的超过100万家企业及超过610万户经营户，到越南企业界的创新能力和数字化转型水平。通过民营经济效率指数，为PCI补充了一个新的视角：不仅衡量“制度投入”的质量，还衡量“市场产出”，即企业在价值链中真正存活、盈利和上升的能力。（完）

富贵岛携手搞旅游的年轻人

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越通社
#越南 #省级竞争力指数 #民营经济报告
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