越老警方联手破获跨国贩毒网络，缴获毒品逾23公斤

越通社清化——据越南清化省公安厅5月14日发布的消息，在国际禁毒合作机制框架下，经过长期侦查，清化省公安厅与老挝华潘省公安厅联合破获两起跨国非法贩卖毒品案件，共抓获4名嫌疑人，缴获各类毒品及制毒前体总计23.4公斤。



此次缴获的物证包括：2.6万余粒合成毒品、2.5块海洛因、3.1公斤“快乐水”类合成毒品、4.5公斤含甲基苯丙胺成分的卡痛叶，以及12公斤用于制造海洛因的化学前体。此外，警方还查获一支土制枪支。



经初步审讯，嫌疑人供认，他们利用客运车辆和快递配送等运输渠道，将毒品从“金三角”地区及老挝首都万象运至华潘省，再伺机偷运进入越南境内销售。作案过程中，嫌疑人频繁变换手法和方式，以逃避执法部门打击。



这一跨国贩毒网络的成功侦破，是清化省公安厅与老挝华潘省公安厅长期高效合作的重要成果。双方通过情报共享、嫌疑人核查、联合立案及跨境联合侦查等机制，不断深化禁毒协作。



自2025年9月以来，双方通过联合行动已建立1个专案，破获2条跨国贩毒网络，查处14起案件，抓获19名涉嫌从老挝向清化省非法贩运毒品的嫌疑人。



鉴于上述突出成绩，2026年5月13日，越南公安部副部长阮文龙上将向清化省公安厅致贺信，对其在跨国禁毒合作中展现出的高度责任感、机智勇敢精神及显著工作成效给予表彰。（完）

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