以越南传统武术赋能女性：一项国际项目在日本启动

越通社河内 ——越通社驻东京记者报道，5月15日，越南驻日本大使馆举行了一项国际倡议项目的启动仪式。该项目旨在通过越南传统武术——越武道（Vovinam），保护和提升妇女与女童的权利。



项目名为“Guardian Girls Vovinam Japan”（GGV），由2019年成立的非政府组织Guardian Girls International与越武道世界联合会合作实施，致力于促进妇女赋权、保障妇女和女童的安全、推动性别平等，并加强女性领导力。



通过该项目，接受国际标准课程培训的女性教练将组织培训班、研讨会及社区教育活动，为妇女和女童提供自卫技能、预防性别暴力的知识，并增强她们的自信心。此前，该项目已在越南启动，由联合国人口基金（UNFPA）与日本驻越南大使馆共同推动。

越武道世界联合会副主席白玉战在活动上发表讲话。图自越通社

出席启动仪式的嘉宾包括：越南驻日本特命全权大使范光校、GGI创始人兼主席小山田真、越武道世界联合会副主席白玉战、日本前外务副大臣井泽一郎、国际相扑联盟顾问白鹏翔，以及来自日本和越南的近100位嘉宾。



越武道世界联合会副主席白玉战在活动上表示：“参加GGV培训课程，学员不仅能学习自卫技能，还能了解越南的文化和历史。迄今为止，已有超过200万人在70多个国家练习越武道。随着GGV等项目的发展，这一数字将继续增长。”



GGV项目也被认为将有助于深化越日之间的文化体育交流、友好情谊与相互理解，同时向世界推广越南——一个充满尚武精神的国家形象。（完）