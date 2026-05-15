越南与朝鲜关系图片展在朝鲜平壤举行

越通社河内——越通记者从朝鲜平壤发回的报道，在越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠同志访问朝鲜期间，越南驻朝鲜大使馆举办了越朝关系图片展。朝鲜外务省副相朴祥吉以及众多朝鲜友人出席了该活动。



展会上所展示的图片让参观者深感激动。在漫长的历史长河中，两国自1950年建立的深厚友谊不断得到精心培育与发展。越南与朝鲜的高层领导人进行了互访。图片展记录了许多令人难忘的瞬间，如2007年10月16日金正日总书记迎接访朝的农德孟总书记，以及2019年3月1日阮富仲总书记欢迎访问越南的朝鲜国务委员会委员长金正恩。



展览还展出了大量关于苏林总书记于2025年10月对朝鲜进行国事访问并出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动的照片。



越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠同志参观展会。图自越通社

正如朝鲜高层领导人在与苏林总书记、国家主席特使举行各场会晤中所强调的内容：朝鲜党和国家的一贯立场是，按照两国高层领导人于2025年10月在平壤达成的协议精神，全面扩大和发展两国在政治、经济、文化等所有领域中的悠久传统友好关系；希望双方共同努力巩固政治互信，推进各领域合作，推动双边关系可持续发展。因此，此次越朝关系图片展为充分证明两国的传统友好关系做出了贡献。



同日，包括韩联社在内的多家韩国媒体也密集报道了越南与朝鲜之间的外交活动。



据越南通讯社驻首尔记者的报道，韩国观察人士评述，这一动向表明，在加强扩大对外活动的背景下，朝鲜高度重视发展对越关系。（完）