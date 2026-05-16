出口与公共投资继续成为越南经济增长的重要引擎

越南正进入一个具有关键意义的发展阶段，其经济增长位居东盟前列。这是 世界银行 在最新发布的《2026年5月越南经济形势更新报告》中作出的评价。

世界银行指出，越南经济当前继续保持强劲增长势头，增速达到7.8%，创下近9年来最高水平。出口、投资以及外国直接投资（FDI）持续成为支撑越南经济抵御全球不确定性的重要支柱。

值得关注的是，世界银行表示，与人工智能（AI）相关的出口规模目前已相当于越南国内生产总值（GDP）的近30%，这一比例在全球范围内处于较高水平。与此同时，受全球供应链重构趋势推动，越南对美国出口的电子产品和高科技产品继续保持快速增长。

世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼：“在经济增长、出口和投资均保持积极态势的背景下，越南依然是本地区最具活力的经济体之一。”

世界银行认为，公共投资正逐渐成为越南经济增长的重要驱动力。未来5年，越南计划实施总规模约3200亿美元的基础设施建设。仅2026年，越南公共投资计划规模就高达110万亿越盾。

经济专家 阮春成 ：“当前，出口和公共投资两大增长引擎作用十分明显。如果能够进一步释放国内市场消费潜力，并加大对中小企业的支持力度，越南经济前景仍然十分乐观。”

不过，世界银行也警告称，外部风险正在不断加大。中东地区冲突导致全球能源价格截至2026年4月底上涨超过50%，给通胀、汇率以及生产成本带来巨大压力。

在此背景下，越南既需要将通胀控制在4.5%左右的目标区间内，同时也要为经济增长保留充足空间。

此外，越南不仅需要维持较高经济增速，也应更加重视经济增长模式向可持续方向转型，更多依靠提升生产率、创新能力以及国内私营经济部门的发展动能。