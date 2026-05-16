数字科技“唤醒”文化遗产 越南博物馆焕发新活力

数字技术与全新的叙事方式，正让博物馆对公众尤其是年轻群体更具吸引力。如今，博物馆已不再只是文物收藏与保存之地，而逐渐转变为融合科技与创意的沉浸式体验空间。借助现代数字技术和创新展陈理念，沉睡的文化遗产被重新“唤醒”，焕发出新的生命力。

在 越南美术博物馆，应用美术与民间美术展区吸引了大量观众驻足参观。其中最引人注目的是《春—夏—秋—冬》四屏民间画作，通过3D投影技术打造出生动立体的动态场景，让观众更加直观地感受到越南传统文化的独特魅力与深厚底蕴。此外，互动信息查询屏幕也为公众带来了更加丰富、多元的观展体验。

河内文化大学学生阮庆玄：“现代科技让我们能够更加完整、更加沉浸地体验这里的艺术作品。”

科技不仅带来强烈的视觉冲击，也帮助博物馆突破了展陈空间和文物保存条件的限制。目前，越南美术博物馆馆藏应用美术及民间美术文物超过5000件，但实际展出的仅约200件，其余大部分藏品已完成数字化处理，观众可通过互动屏幕继续深入了解相关内容。

越南美术博物馆馆长阮英明：“近年来，越南美术博物馆积极推进数字化转型，推出多媒体讲解、线上展览、3D虚拟参观以及电子图书馆等多项应用。这些举措不仅提升了观众参观体验，也有助于向世界推广越南美术遗产。”

与此同时，河内博物馆也正在研发AI虚拟助手，为观众提供智能导览服务，让参观者在游览过程中仿佛始终有一位讲解员陪伴左右。

河内博物馆副馆长邓明卫：“我们希望打造一种全新的参观体验，让游客佩戴辅助设备后，在馆内参观时，就像始终有一位导游陪同讲解一样。”

除了引入科技手段，不少博物馆还以当代艺术理念对展陈空间进行创新。在河内博物馆，曾经的飞机残骸、炸弹外壳等战争遗物，被重新组合成名为《战争与和平》的艺术装置作品，不仅带来强烈的视觉冲击，也引发观众对历史与和平的深层思考。

河内文化体育旅游厅厅长范俊龙：“除了保护、传承和弘扬传统文化价值，维护文化特色、塑造文明优雅的河内市民形象外，打造新的文化空间、引入当代艺术作品，也将进一步丰富首都的文化生态。”

可以看到，如今的博物馆已不再是单纯静态陈列文物的场所，而正逐渐成为借助科技、艺术与多感官体验讲述故事的文化空间。这种创新不仅让文化遗产更加贴近公众，也为数字时代文化机构的发展开辟了新的路径。

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