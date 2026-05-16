激发文化外交软实力 提升国家形象

在不断深入融入国际的背景下，文化——尤其是文化外交被定位为国家软实力的重要支撑，同时也是直接服务国家发展和提升国际地位的重要资源。

越南共产党中央政治局颁布的第80号决议确立了文化发展的战略愿景，其中强调要积极主动推进国际文化融合，将其作为一项重点且长期的任务，逐步向国际社会传播越南文化价值。

裴淮山博士：“当前的政策机制非常适合文化发展。正是因为拥有有利的环境，并建立起适合文化发展的生态体系，我们的社会生活才出现了强劲变化。我们正在为传播文化价值创造便利条件，为推进文化发展乃至各领域的发展做出积极贡献。”

联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克：“我高度赞赏越南将文化视为发展支柱和内生动力。第80号决议以及将文化纳入全面外交战略的重要支柱，正是越南有效应对全球挑战的重要支撑。凭借坚定的政治承诺、丰富的遗产生态体系以及不断提升的国际声誉，越南完全具备许多有利条件，以实现到2030年文化产业对国内生产总值的贡献率达7%的目标。”

越南形象在日常生活中的传播

韩国总统李在明与夫人品尝水谢冰淇淋、漫步还剑湖，或在丁列街享用一碗的河粉……

美国总统贝拉克·奥巴马品尝河内烤肉米线……

法国总统埃马纽埃尔·马克龙与夫人漫步河内古街……

这些看似平凡的生活场景，正成为越南当代外交最生动的表达方式——通过贴近日常的真实体验，向世界传递一个开放、友好且充满魅力的越南形象，从而不断增强国家软实力。

在越南政府与人民的共同努力下，这种“软实力”正在转化为实实在在的国际影响力。根据《2026年全球软实力指数》，越南继续位居世界第52位、亚洲第9位。其中，外交声誉指标大幅上升12位，体现出越南国际形象和对外关系的明显提升。与此同时，越南美食文化与丰富多元的遗产体系，也持续在国际舞台上留下鲜明印记。

越南的稳定与安全环境同样获得国际社会广泛认可。在2025年《全球和平指数》中，越南在163个国家和地区中排名第38位，稳居亚太地区十大和平国家之列。

特别是，在文化遗产保护方面，越南共有77项被联合国教科文组织公认的遗产，其中去年新增4项遗产，继续保持东南亚领先地位。

这些数字不仅体现发展成果，更反映出一个现实：越南的软实力正在持续稳步提升，而外交正发挥着先锋作用。

联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克：“每一位越南人不仅应是越南公民，也应成为全球公民，同时成为推广越南国家品牌形象的使者。当今，国家之间的竞争不仅在于经济实力，更在于文化吸引力、国际信誉以及文化自强。通过外交与文化融合，在一系列同步战略决策的引领下，越南正以自豪、自然且持久的方式，向世界讲述自己的故事。”

河内友好组织联合会主席阮玉奇：“文化外交是一种软实力，我认为它是一种传播力量。通过文化可以拉近各国、各民族以及世界人民之间的距离，增进理解，从而共同建设和平、友好的世界。”

在全球竞争背景下，各国不仅在经济层面展开竞争，也在文化吸引力和国际信誉方面较量。成功将属于那些能够以富有吸引力且一致性方式讲好自身故事的国家。因此，文化外交不仅是“介绍”，更是“讲故事”；不仅是传播信息，更是创造体验。

对于越南而言，文化外交在提升国际地位方面正发挥越来越重要的作用。热情好客的精神、悠久历史、丰富美食以及多元文化，都是塑造国家形象的宝贵资源。

更重要的是，文化外交不能只是政府的任务，还需要整个社会的积极参与，以及海外越南人社群。从长远来看，文化外交不仅有助于提升国家形象，还将为寻找商机、吸引投资以及增进各民族之间的相互理解等创造更多机遇，从而为越南乃至世界的和平与可持续发展作出贡献。（完）