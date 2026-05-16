在广义省，一些学校通过灵活创新的方式，将锣钲文化和爽舞（音译：Mua xoang）引入校园，帮助学生更深入了解本民族独特的文化内涵。这一举措不仅拓展了传统文化的传播路径，也为民族文化的保护与传承注入了新的活力。

位于广义省贫困地区的昆陶乡邓垂簪初中学校，学生中97%以上为少数民族，主要为色当族。过去5年来，学校以课外活动形式开设锣钲教学课程，并邀请当地民间表演艺术领域的优秀艺人阿秋参与授课，将传统技艺带入课堂。

广义省昆陶乡邓垂簪初中学生 衣翘：“我学习锣钲已经将近4年。刚开始有些害怕，因为不知道该怎么做。但在老师的指导下，我有了更多表演机会，也变得更加自信，更加热爱自己的传统文化。”

广义省昆陶乡优秀艺人阿秋：“我感到非常高兴。虽然只教了学生两节课，但他们学习很快，也很有热情，氛围很好。短时间内就掌握得不错，让人很欣慰。”

与此同时，自2020年以来，广义省沙平乡九年一贯制学校在学生中组建了锣钲与爽舞表演队。目前，参与人数已超过70人。

广义省沙平乡九年一贯制学校学生 衣昆：“能够加入这个俱乐部我感到非常自豪，也很高兴能向更多人介绍我们的文化，让大家更加了解我们的传统和团队。”

广义省沙平乡九年一贯制学校校长武黄山：锣钲队自成立以来已建立规范化管理机制，并逐年吸纳新成员。当接到交流邀请时，学校都会积极组织学生参与，通过交流活动推动少数民族文化与锣钲文化的传播，同时也希望更多单位共同参与保护与发展这一文化遗产。

可以看到，在广义省西部山区推动锣钲文化进校园，正持续释放多重积极效应。这不仅为学生提供了富有意义的课外活动平台，也为传统文化的保护与传承提供了有力支撑。锣声将在群山之间久久回荡，爽舞将在篝火旁延续律动，向后代讲述这一人类非物质文化遗产的传承故事。（完）