莱州道山乡草莓园成游客打卡新宠，边民增收笑开颜

近年来，草莓逐渐成为莱州省多地经济价值较高的作物。在莱州省边陲山区道山乡，草莓种植模式正开辟新的发展方向，帮助当地居民提高收入，并逐步改变传统农业生产观念。

在莱州省道山乡的梁子村，草莓正值采收季节。草莓喜凉爽气候、低温，当地居民通常从11月开始种植，约两个月后开始结果，采收期可持续至次年4月底。

杨阿楚先生是当地自2021年起率先引种草莓的农户之一。在约5000平方米的面积上种植了1万多株草莓，每季收获约4吨果实。凭借主动掌握的照料技术和稳定的销路，扣除成本后，每季家庭净收入约4亿越盾。

莱州省道山乡梁子村农户 杨阿楚：“到目前为止，我已经能够自己育苗、自己种植，不需要从外面购买种苗。我直接用草莓的种子来育苗。到现在，我家的草莓园已经维持了4年。相比其他主要作物，种植草莓带来的效益更高。”

要使草莓良好生长，需要注重照料技术，尤其是土壤湿度和灌溉方式。刚种植时，使用自动喷雾系统每天浇水2次，每次10到15分钟。此外，还要经常进行修剪整理，为果实留出生长空间，保证外观和品质。

从种植初期开始，如果气候和土壤条件不达标，草莓极易出现烂根、叶枯、长势不良等问题。

莱州省道山乡梁子村农户 据阿卢：“今年是我种草莓的第3年，面积2000平方米。去年种得少，收了大概5公担，今年又种了2000株，估计能收1吨果实。游客来到这里都非常喜欢。我会继续照料得更好，让果实品质更好，让家庭收入更高。”

除了经济效益，草莓种植模式还为道山乡增添了旅游吸引力。红透的草莓园成为体验式旅游的目的地，游客可以直接参观、采摘并在现场品尝。

老街省宝河乡游客 赵文明：“来到这里，知道了阿卢哥的草莓园，我就过来品尝。确实果实很茂盛、好吃、香甜，我也买了一点带回去做礼物，并介绍给还不知道的人来这里品尝。”

莱州省道山乡梁子村村长 据阿蒙：“这种草莓种植模式利润相对较高，种植也相当容易。草莓种植成本不算太高，所以我们正引导村里的乡亲向这两户家庭学习，推广这一模式，提高家庭收入。”

凭借有利的自然条件以及当地居民的主动与创造力，草莓正逐步成为道山乡经济效益显著的作物。该模式不仅有助于提高收入，还开辟了农业与体验式旅游相结合的发展方向，为山区人民创造可持续的生计。（完）