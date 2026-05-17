在莲香茶韵中守护顺化文化之魂

位于顺化市富春坊的“仙衣”白莲湖，由武大峰先生悉心养护，并专门用于制作莲花茶。每年5月初，白莲竞相绽放，也迎来一年一度的莲茶窨制时节。

为了制作莲花茶，武大峰每天清晨便开始忙碌，精心挑选含苞欲放的莲花进行窨茶。茶叶需在莲花中窨制整整一天，让莲香充分渗透到每一片茶叶之中。制作所采用的是来自太原省的优质茶叶，并结合在莲湖中“活窨”的传统工艺，使茶叶保留顺化白莲特有的天然清香与淡雅韵味。

顺化白莲茶艺人武大峰：“制作莲花茶的方法有很多，有的人会把莲花采回家窨制，也有人选择在岸边窨茶。而我坚持遵循古人的方式，希望借此留住顺化的文化之魂，并传播顺化独有的文化之美。我选择直接在莲湖中窨制，经过24小时后才采收，让莲香与茶香充分交融，再带回包装并冷冻保存。想要做出真正香醇的莲花茶，最关键的还是茶叶本身，因为茶决定品质，而莲花赋予香气。”

一朵朵白莲花苞被细心包裹在莲叶之中，再以草绳轻轻扎紧，以最大程度保留现窨莲茶最原始的风味。顺化白莲茶香气清幽淡雅，不似其他地区莲茶那般浓烈，入口微涩却回甘悠长，伴随着沁人心脾的清新莲香。

游客保和：“我品尝过很多不同种类的茶，其中也包括各种窨花茶。我发现大峰先生制作的莲茶味道十分特别，口感柔和清甜。当打开莲花时，那股清香令人仿佛置身莲湖边，近距离感受盛开的白莲。入口之后，更能感受到细腻悠长的甘甜。如今，越来越多游客希望在旅行中获得更深层次的体验，回归自然、寻找内心的宁静。越南茶文化已有上千年历史。虽然顺化并非主要产茶区，但却非常适合发展莲花茶、木香茶、青柚花茶等窨香茶文化。”

在顺化人眼中，莲花不仅是一种花卉，更是一种文化象征，代表着纯净与雅致之美。莲花茶则是自然之韵与顺化宫廷茶道艺术相融合的结晶，形成了独具特色的高雅文化。近年来，顺化市持续举办各类茶文化节活动，将茶道打造成为当地旅游亮点，希望通过一盏清茶，让游客更深刻地感受古都顺化深厚的文化底蕴。（完）

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