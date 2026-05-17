以知识产权“唤醒”遗产的经济价值

越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议提出，要以越南文化价值为基础，发展遗产经济和文化产业。从过去主要将文化视为需要保护的领域，到如今的新政策明确提出，文化必将成为内生动力，直接参与经济增长、创造就业、塑造品牌并提升国家竞争力。在这一目标中，遗产经济是重要组成部分。对遗产价值的开发利用，已不再局限于保护，而是面临新的课题：就是如何既保护遗产，又让其成为推动经济可持续发展的资源。

近日，《人民报》在河内举办了题为“激发潜能：知识产权在遗产经济中的作用”的座谈会，为实践探索开辟了新方向。要真正发展遗产经济，就不能忽视知识产权的作用。它是确立权利、识别价值、保护创新成果的重要工具，同时也是合作、投资、商业化以及合法权益分配的法律基础。如果无法界定遗产中的无形资产层次，就很难将遗产转化为真正的资产。

越南文化遗产协会副主席黎氏明理博士：“当我们在开发利用文化遗产时，必须对遗产承担责任，在开发的同时要做好保护与传承。同时，还要保障遗产拥有者、遗产创造者的权利，包括社区以及遗产传承者，以及那些从开发角度出发，通过新产品创造遗产价值的人。”

黎传媒集团董事长黎国荣：“谈到开发遗产时，人们总会有所顾虑，甚至不仅是管理者，市场本身也会如此。因为公众会提出疑问：谁允许开发这项遗产？为什么某家公司有权开发，而别人却不能？这样的开发是否合法？是否符合国家和社区的观点？”

行内专家强调，要推进越南文化产业发展，就必须拥有知识产权资产、具备保护能力，并能够在遗产基础上以合法、专业且高附加值的方式组织创新。因此，需要进一步明确机制、识别瓶颈，并提出能够落地实施的模式。

Bross & Partners知识产权公司经理黎光荣律师：“我们应该先开展试点措施。首先选择一些遗产进行试点，然后建立关于遗产获取协议、录音录像协议，以及投资方与遗产主体之间利益分配协议的规则体系。接下来建立遗产开发的对接机制，之后进行试运行，最后再进行评估。”

如果能够被正确识别，并用当代语言重新讲述，遗产将开启广阔的发展空间。而遗产经济的现实实践也正在要求一种系统性、更具深度的新路径，以确保遗产得到正确、合法且符合其价值的开发利用，真正成为推动发展的内生动力。（完）