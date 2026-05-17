弘扬社区责任 传递人道精神

“为社区而行动的人道之旅80载”这一主题，深刻展现了越南红十字会在人道事业中的薪火相传与持续发展。80年来，各级红十字会不断凝聚社会爱心、连接不同世代，携手建设更加可持续、更具人文关怀的社会，共同帮助困难群体，进一步巩固全民大团结，保障社会民生，推动建设充满仁爱与文明的社会。

河内市讲武坊红十字会常务副主席黎清勋：“80年的人道主义历程，已经深深融入人民生活，具有十分深远的意义。这不仅体现了一个文明社会对各类群体，特别是弱势群体的关怀，也凝聚了社会各界力量，彰显了越南人民团结互助、仁爱包容的精神。”

5月是越南“人道行动高峰月”。目前，全国范围内已开展多项面向基层、贴近民生的务实活动，包括：

“爱心日”活动、人道主义专项募捐月、人道公益工程与项目启动活动、

“人道生计”项目、“人道公益集市”项目、 “社区健康”项目

今年“人道行动月”最鲜明的亮点之一，是吸引越来越多青年群体的积极参与。对于许多年轻人而言，献血已不再只是一次短期活动，而逐渐成为一种自觉行动和社会责任。每一次参与，都是对生命价值与奉献意义的进一步理解。

河内市青年张氏玉映：“我也希望能够尽自己一点微薄的力量，帮助那些有需要的孩子和病人。”

河内市青年梅洪山：“通过红十字会此次发起的活动，我更加深刻地认识到，每一滴血液对于挽救生命都十分重要。因此，我也觉得自己有责任献出热血，去帮助那些正在等待救助的人。”

每当“人道行动月”启动，一段段关于善意与奉献的故事便不断续写，虽平凡却始终温暖而坚定。2026年，越南红十字会迎来了传播人道价值80周年的重要里程碑。越南红十字会提出目标：筹集至少5000亿越盾善款，并接收约8万单位无偿献血。事实上，截至目前，2026年“人道行动月”已筹集善款约6200亿越盾，预计将为约1.7万个困难家庭提供可持续生计支持。

越南红十字会中央委员会副主席武清留：“开展全民参与的人道行动高峰月，旨在进一步激发各级党委、政府、企业组织以及全社会对人道事业的责任意识和互助精神。不仅如此，我们还积极与国际社会共同开展人道工作，主动参与当前越南国际融入进程中的国际人道活动。这也是继续深入学习和践行胡志明主席人道主义思想的重要契机，同时彰显越南积极参与全球人道主义运动的重要作用，为实现未来可持续发展目标作出贡献。”

80年，是一段足以彰显人道精神力量的历程。但这段旅程仍在继续，也需要更多人携手同行。社区的主动参与与责任意识，正是推动“人道行动月”不止于一个月份，而成为当今社会持续流淌的仁爱与互助精神的重要动力。（完）