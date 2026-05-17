同塔省推动与柬埔寨边境贸易发展

同塔省与柬埔寨接壤边境线长逾50公里，拥有2个国际口岸和5个附属口岸，为推动进出口贸易、物流运输及跨境投资合作提供了有利条件。

智山贸易服务有限责任公司总经理裴冰山：“燕窝产品，特别是瓶装燕窝，已成功出口至柬埔寨市场。未来，我们计划进一步拓展农产品及各类水果果汁的出口业务，推动产品进入柬埔寨连锁超市供应体系。由于柬埔寨与越南消费者口味相近，产品推广和供应都较为顺利。”

看好广阔市场潜力，越南南部地区尤其是同塔省的众多企业，正积极扩大对柬贸易并加强与柬埔寨合作伙伴的对接。然而，目前部分企业仍面临手续办理和法律法规等方面的障碍，影响两国间货物流通效率。

越娥集团股份公司副总经理阮秀兴：“我们主要从事化肥行业，目前正积极通过参加柬埔寨各类会议和展览活动寻找合作伙伴。今年8月，我们还将赴柬埔寨开展企业对接交流。我们建议，各地方及越柬两国贸易促进机构进一步加强对企业的支持，积极组织企业面对面交流，为企业深入了解并正确落实两国相关法律法规创造便利条件。”

近日，越南工贸部与同塔省人民委员会联合举办“2026年南部地区贸易促进与进出口推动会议”，主题为“加强供应链对接与推动越柬可持续边境贸易发展”。此次活动有助于进一步巩固越柬经贸合作关系，同时也为两国管理机构和企业界搭建交流平台，共同探讨促进边境贸易发展的解决方案。

越南工贸部贸易促进局副局长黎黄才：“当前首要任务是完善基础设施建设，特别是边境贸易基础设施，包括边境市场体系和物流体系。同时，双方还需加强智慧口岸系统建设。我认为，双方还应共同着力破解技术性贸易壁垒这一关键堵点，为双边贸易往来创造更加便利的条件。”

当前，越南与柬埔寨双边贸易关系持续保持强劲增长势头。2025年，两国双边贸易额已超过110亿美元。双方正朝着到2030年将双边贸易额提升至200亿美元的目标迈进，并通过推动正规贸易发展、完善物流体系以及加强区域供应链联动等措施加快实现这一目标。（完）

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