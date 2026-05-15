柬埔寨政府将2026年经济增长预期下调至4.2%

越通社金边——柬埔寨政府近日将2026年经济增长预期从此前的5%左右下调至4.2%。此次调整反映出当前中东冲突、美国此前出台的关税政策，以及柬埔寨与泰国边境争端带来的影响。



柬埔寨发布的《中期公共财政管理框架（2027年至2029年）》报告指出，在这一背景下，柬埔寨《2026年财政管理法》中此前的经济增长预期5.0%，如今预计仅为4.2%。其原因在于受柬泰边境争端、打击网络诈骗行动以及能源价格上涨带来的连锁影响。这些因素加剧了通胀压力，并持续冲击农业、运输、旅游以及批发零售等关键领域。



此外，报告还强调，由于2026年相关影响持续存在，柬埔寨已将2027年经济增长预测从以前的5.5%下调至5%。然而，随着经济社会活动逐步恢复并回归正常状态，预计中期内（2028—2029年）经济平均增速仍有望达到约5.5%。



据评价，柬埔寨政府下调经济增长预期，与国际主要机构对该国2026-2027年阶段经济前景的预测趋势基本一致。具体而言，国际货币基金组织（IMF）已将柬埔寨2026-2027年阶段经济增长预期由原先的4.2%、4.7%，调整为4.0%和4.7%；世行（WB）则将预期由4.3%和4.9%，下调至3.9%和4.9%；而东盟与中日韩宏观经济研究办公室将预测从5.1%和5.3%，调整为4.9%和5.2%。



报告指出，柬埔寨政府承诺将继续密切关注经济社会形势变化，以“主动及时出台必要的干预措施来应对各种变化”。在当前情况下，柬埔寨财政政策仍将保持审慎、灵活且目标明确的方向，以确保国家公共财政的可持续性与安全性。（完）



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