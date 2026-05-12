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新加坡将成立网络安全司令部，全力打击网络犯罪

越通社驻新加坡记者报道，为应对日益猖獗的网络犯罪，新加坡将于7月成立新的网络安全司令部，专门负责打击网络犯罪，包括网络诈骗及其他形式的犯罪行为。

附图 图自互联网
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越通社河内 ——越通社驻新加坡记者报道，为应对日益猖獗的网络犯罪，新加坡将于7月成立新的网络安全司令部，专门负责打击网络犯罪，包括网络诈骗及其他形式的犯罪行为。

新加坡内政部政务部长吴培铭在5月11日举行的2026年反诈骗大会开幕式上表示，网络安全司令部将成为一线单位，汇集新加坡警察部队现有的打击网络犯罪和反诈骗职能。警方反诈骗中心将并入这一新的司令部，并增派人手，利用区块链技术追踪和追回加密货币。

新司令部初期将配备约200名警员，随后将增加一倍。

目前，新加坡警方已使用人工智能识别可疑网站，并迅速拦截了其中三分之二的网站。

据报告，2025年，新加坡诈骗案件超过3.73万起，经济损失达9.1亿新元。2026年第一季度，欺诈案件超过7800起，经济损失超过1.4亿新元。除经济损失外，诈骗行为还严重侵蚀了新加坡的社会信任。

2026年反诈骗大会于5月11日至13日在新加坡举行，来自20多个国家的代表齐聚一堂，交流并分享打击跨国犯罪网络的经验。（完）

越通社
#网络安全司令部 #打击网络犯罪 #网络犯罪 #网络安全 新加坡
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