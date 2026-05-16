☕️越通社新闻下午茶（2026.5.16）

5月16日，越共中央总书记、国家主席苏林出席河内国家大学建校120周年纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式。图自越通社

越通社河内 ——5月16日，河内国家大学建校120周年纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式在河内举行。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。 全文



·5月16日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）在胡志明市富安坊举行了植树友好运动启动仪式暨“友谊园”工程落成典礼。该活动旨在纪念胡志明主席诞辰136周年，纪念西贡-嘉定市以胡志明主席命名50周年，并庆祝越南祖国阵线第十一次全国代表大会成功召开。



·5月15日，在印度新德里举行的金砖国家（BRICS）外长会议进入第二天议程，围绕“改革多边体系和全球治理”议题展开讨论。越南外交部副部长阮明恒出席会议并发言，同时与部分与会伙伴举行双边会晤。 全文



·越通社驻美洲记者报道，当地时间5月15日上午，委内瑞拉统一社会主义党、委内瑞拉外交部、加拉加斯市政府及越南驻委内瑞拉大使馆联合在位于首都加拉加斯的胡志明主席雕像前举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。 全文

越南驻委内瑞拉大使武忠美发表讲话。图自越通社

·在电子商务、数字经济和人工智能蓬勃发展的背景下，贸易欺诈行为日趋狡猾、难以管控，对营商环境、消费者健康及正派企业声誉造成严重影响。这是5月16日在胡志明市举行的“打击贸易欺诈、假货和知识产权侵权知识培训”活动中，与会代表分享的核心观点。该活动由打击贸易欺诈和假货研究所、胡志明市老人民公安协会及知识产权发展中心联合举办。



·越南公安部表示，5月15日，公安部经济、贪腐及走私犯罪调查局已依据《刑法》第225条，以“侵犯著作权及相关权”罪名对5起刑事案件立案侦查。 全文



·2026年前4个月越南财政预算收入约达1114万亿越盾（折合人民币2931.58亿元），完成预算的44%，同比增长15.2%，财政空间总体保持积极。然而，经济专家指出，当前的核心问题不再是“收多少”，而是“如何支” 让财政支出产生溢出效应，推动投资、扩大产能、维持可持续增长动力。 全文

·进入2026年5月，越南国内旅游市场正迅速转入夏季高峰期。岘港、芽庄、富国岛、下龙湾和吉婆岛等沿海地区在5月头几周游客量保持积极态势。全文

奇春海滩（河静省）拥有漫长的海岸线、细腻的沙滩和原始的自然风光。图自越通社

·5月16日，越南青年联合会中央委员会在乂安省启动了2026年“我爱我的祖国”行程，响应越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）。 全文

·越通社驻首尔记者报道，大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）正积极支持韩国机器人与人工智能（AI）企业拓展越南市场。目前，越南正崛起为亚洲新的高科技制造中心。全文（完）

