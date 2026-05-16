越共中央总书记、国家主席苏林：河内国家大学必须成为越南智慧的象征

越共中央总书记、国家主席苏林出席河内国家大学建校120周年纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式。图自越通社

越通社河内 ——5月16日，河内国家大学建校120周年纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式在河内举行。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。



苏林表示，越南民族有着尊师重道的优良传统，始终将贤才视为国家之元气。回顾1906年印度支那大学的建校史，更凸显了河内国家大学传统日的特殊意义。这是越南现代高等教育的摇篮，也是东南亚最早成立的多学科大学模式之一。



苏林指出，国家正进入快速、可持续发展的新阶段。在此背景下，河内国家大学需要大力推动革新，以无愧于国家顶尖大学、区域和国际上享有声誉的培训、研究和创新中心的地位。



与此同时，要发挥在越南高等教育中的先锋作用，成为汇聚智慧、研究和发展基础技术的中心，同时与政府、企业、地方和社会更紧密地联系，服务于国家发展。

越共中央总书记、国家主席苏林在纪念庆典上发表讲话。图自越通社

苏林赞同河内国家大学到2030年进入亚洲大学100强、到2035年进入世界大学300强的目标，同时建议若干优势学科力争进入全球100强。



为实现这一目标，河内国家大学需要构建现代教育理念、先进治理模式和开放包容的学术环境，在创新、数字化转型、科学研究和技术发展方面走在前列，从而为党和国家完善新纪元发展政策提供实践基础。



苏林建议河内国家大学注重政治思想教育，培养干部、教师和学生的理想、责任和奉献精神，同时主动提出突破性机制政策，以破解制度、治理、财政、大学自主权、基础科学和关键技术投资等方面的瓶颈。



苏林表示，凭借120年的建设与发展传统，河内国家大学完全有条件持续强劲发展，成为越南智慧的象征，为国家在新纪元的发展事业作出积极贡献。

越共中央总书记、国家主席苏林代表党和国家领导人，向河内国家大学授予一等劳动勋章。图自越通社



值此机会，苏林代表党和国家领导人，向河内国家大学授予一等劳动勋章，以表彰河内国家大学在培养高素质人力资源、科学研究、创新和服务国家发展方面的杰出贡献。（完）