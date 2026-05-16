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河内首都百年总体规划获批

河内市人民委员会批准了《首都百年愿景总体规划》（以下简称规划），目标是将河内建设成为“文明—现代—幸福”的都市，成为亚太地区创新中心和具有较强竞争力的全球城市。

河内还剑湖。图自越通社
河内还剑湖。图自越通社

越通社河内——河内市人民委员会批准了《首都百年愿景总体规划》（以下简称规划），目标是将河内建设成为“文明—现代—幸福”的都市，成为亚太地区创新中心和具有较强竞争力的全球城市。

根据河内市人民委员会主席武大胜于2026年5月13日签署的第2512/QĐ-UBND号决定，规划范围涵盖河内首都全部行政区域，包括126个乡级行政单位（51个坊、75个乡）。规划界限为：北接太原省和富寿省；南和西南接宁平省、富寿省；东接北宁省、兴安省；西和西北接富寿省。

规划确定了首都按“多层、多级、多极、多中心”结构发展的模式，以红河为主要的生态—文化景观轴线。城市将朝着“紧凑—绿色”方向发展，大力推进数字化转型、绿色转型、循环经济和适应气候变化。

在人口规模方面，河内预计到2035年达到约1400至1500万人，到2045年达到1500至1600万人，到2065年达到约1700至1900万人；长期人口规模控制在2000万人以内。到2065年，城市建设用地比例预计达到自然总面积的55%至60%，其余部分留给绿色走廊、森林和生态空间。

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规划确定了首都按“多层、多级、多极、多中心”结构发展的模式。图自越通社

规划设定了到2035年的目标：河内成为绿色、智慧、现代的城市，成为区域重要的金融、贸易、创新服务中心；GRDP达到约2000亿美元，人均GRDP达到1.88万美元以上。

到2045年，河内力争成为亚太地区领先的创新中心；到2065年，成为生活质量与幸福感位居世界前列的全球城市。

该规划的一个显著亮点是将文化产业和旅游业定位为尖刀经济产业的方向。城市设定了文化产业对GRDP的贡献目标：到2035年约为10%；到2045年为12%；到2065年为15%至20%。河内还确定了“创意城市”品牌，弘扬升龙—河内的文化价值，作为国家软实力的支柱。

在基础设施和交通领域，河内设定了到2030年基本彻底解决长期拥堵点的目标；大力发展沿河交通线路、跨河桥梁以及城市铁路系统，以拓展城市发展空间，减轻内城区域的压力。河内同时推动与公共交通导向开发（TOD）相结合的地下空间开发。

在环境方面，规划强调了“复活河流”的任务，逐步治理多条河的污染；研究建设水坝以进行流域综合管理。

规划还确定了关于体制、科技、数字化转型和空间发展的战略突破口。其中，和乐高科技园区被定位为首都的研发与创新核心；同时，河内将建设数字政府，基于数据和人工智能构建智慧城市治理模式。

根据2085年后的愿景，河内力争成为“典型的可持续超级都市”，成为全球城市网络中具有重大影响力的中心，汇聚亚太地区的贸易、知识和创新流。（完）

越通社
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