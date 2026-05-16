社会

提升打击贸易欺诈与知识产权侵权效能

在电子商务、数字经济和人工智能蓬勃发展的背景下，贸易欺诈行为日趋狡猾、难以管控，对营商环境、消费者健康及正派企业声誉造成严重影响。这是5月16日在胡志明市举行的“打击贸易欺诈、假货和知识产权侵权知识培训”活动中，与会代表分享的核心观点。

燕香公司推出打击假冒盗版商品的解决方案。图自越通社
燕香公司推出打击假冒盗版商品的解决方案。图自越通社

越通社河内 ——在电子商务、数字经济和人工智能蓬勃发展的背景下，贸易欺诈行为日趋狡猾、难以管控，对营商环境、消费者健康及正派企业声誉造成严重影响。这是5月16日在胡志明市举行的“打击贸易欺诈、假货和知识产权侵权知识培训”活动中，与会代表分享的核心观点。该活动由打击贸易欺诈和假货研究所、胡志明市老人民公安协会及知识产权发展中心联合举办。

打击贸易欺诈和假货研究所所长裴文权表示，假货如今已成为全球性问题，尤其是在数字经济和电子商务蓬勃发展的时代。技术、人工智能和在线平台的快速发展，一方面为经济增长创造了条件，另一方面也为不法分子利用进行贸易欺诈提供了“温床”。

裴文权指出：“贸易欺诈和假货不仅是某个国家的问题，而是具有全球性的普遍问题，在数字经济和电子商务时代尤为突出。”

从打击经济犯罪的实践来看，胡志明市公安局经济警察处干部阮维科中校表示，如今不法分子的作案手段比以前狡猾得多。常见手法之一是利用合法企业法人实体，掩盖生产和经营假货的行为。此外，不法分子还组织封闭式生产，分工专业化，将工序拆分到多个地点，以规避职能部门的检查。

与会代表还认为，电子商务和社交网络的强劲发展正给打击假货工作带来巨大挑战。不仅消费品领域问题突出，食品造假现象也日趋复杂。

vnanet-potal-tap-huan-kien-thuc-ve-chong-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-va-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-8765194.jpg
组委会表彰获得国家品牌称号的企业。图自越通社

燕香进出口贸易服务有限责任公司总经理范氏乔莺表示，产品价值越高，被造假、仿冒的风险越大。企业从创立品牌之初，就对生产流程、工厂、原料区及产品商标保护等环节进行了投入。但为防范风险，企业仍需不断应用和革新产品保护技术。

裴文权认为，在技术和人工智能快速发展的背景下，打击假冒伪劣商品工作需要管理机关和企业界的迅速反应。当前的关键不仅是应用技术，更要以合乎道德、切实有效的方式使用技术。

据专家分析，为提高未来打击假冒伪劣商品工作效率，需要加强公安、市场监管、海关及知识产权机构之间的协调配合，同时要严管网络空间经营活动，严厉查处大规模假货生产链。

此外，专家也呼吁消费者提高警惕，防范社交网络上的夸大广告，选择来源清晰的产品，不纵容假货和劣质商品。（完）

越通社
#打击 #贸易欺诈 #知识产权侵权 #知识产权
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

谅山省友谊国际口岸海关力量对进口车辆及货物实施监管。图自越通社

越南海关加大打击假冒伪劣和商业欺诈力度

假冒伪劣、质量低劣及侵犯知识产权商品的状况持续复杂化，已成为越南经营环境及消费者权益面临的巨大挑战。售假团伙不仅渗透传统边境线，还将活动扩展至网络空间、电商平台及快递服务，手段日益隐蔽复杂。

着力打击走私与假冒伪劣商品，绝无“空白地带”，也绝无例外。图自越通社

打击走私与假冒伪劣商品：监管莫留空白地带

仅在2026年前4个月，全国职能部门共发现并处理了涉及走私、商业欺诈和假冒伪劣商品的案件近4.4万起；起诉刑事案件1464起，涉案嫌疑人2277名。这些数字充分显示了当前打击走私与假货斗争的激烈程度，同时也反映了从中央到地方各职能部门采取了极其果断的介入行动。

更多

2026年“我爱我的祖国”行程正式启动。图自越通社

2026年“我爱我的祖国”行程正式启动

5月16日，越南青年联合会中央委员会在乂安省启动了2026年“我爱我的祖国”行程，响应越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）。

“致力于越南儿童安全”运动启动仪式。图自越通社

“致力于越南儿童安全”运动正式启动

5月15日，越南电视台南部电视中心举行“致力于越南儿童安全”运动启动仪式暨座谈会。这是一项社区宣传运动的开端，旨在提高公众意识、促进行动，保护儿童免受生活环境和网络空间中的暴力、虐待及伤害风险。

河内还剑湖。图自越通社

河内首都百年总体规划获批

河内市人民委员会批准了《首都百年愿景总体规划》（以下简称规划），目标是将河内建设成为“文明—现代—幸福”的都市，成为亚太地区创新中心和具有较强竞争力的全球城市。

两级地方政府模式获得民群和企业的支持。图自越通社

以民众满意度为标尺，衡量数字化转型实效

在建设数字政府、数字经济与数字社会的进程中，河内正实现发展思维的转变：从“推进技术应用”转向“服务民众与企业”。这座城市深刻认识到，数字化转型的成效，不只体现在软件数量或在线办事比例上，更应通过减少材料提交、节约时间与成本，以及提升政府治理透明度和运行效率来检验。

唤醒祖国北部边境地区发展潜力

唤醒祖国北部边境地区发展潜力

越共十四大决议和越共老街省第一次代表大会决议确定了三大发展支柱：体制、基础设施和人力资源。其中，体制被确定为突破口，扮演“开路”角色，以疏通各项发展资源。

本案缴获的合成毒品和海洛因。图自《清化报》

越老警方联手破获跨国贩毒网络，缴获毒品逾23公斤

据越南清化省公安厅5月14日发布的消息，在国际禁毒合作机制框架下，经过长期侦查，清化省公安厅与老挝华潘省公安厅联合破获两起跨国非法贩卖毒品案件，共抓获4名嫌疑人，缴获各类毒品及制毒前体总计23.4公斤。

开庭宣判现场。图自越通社

陶明君因恐怖罪、推翻人民政府活动罪被判处无期徒刑

5月14日下午，经过一天的公开审理，胡志明市人民法院对“越南临时国家政府”组织头目陶明君及其同案犯作出一审判决，罪名分别为“以恐怖手段破坏人民政权”和“从事推翻人民政府的活动”。被告人陶明君因两项罪名被判处无期徒刑，合并执行无期徒刑。

越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

外交部记者会：提醒越南公民警惕网络招聘陷阱

涉及越南人在印度尼西亚因涉嫌违法行为而被捕案件，根据越南驻印尼大使馆提供的信息，目前当地职能部门仍在对此案进行调查。外交部已指导越南驻印尼大使馆与相关职能部门联系，核实公民信息，并采取适当的领事保护措施。

时隔20多年后首次在越南记录到豺狼的踪迹。图自越通社

时隔20多年后首次在越南记录到豺狼的踪迹

5月14日，乂安省普活（Pù Hoạt）自然保护区主任阮文生表示，科学家们通过在该保护区内设置的红外相机系统，捕捉到了豺狼（学名：Cuon alpinus）的影像。这是20多年来，首次在越南野外记录到这种珍稀食肉动物。

黎青山（左）和阮清雄。图自越通社

两涉嫌参加反动组织“越新”者被实施强制措施

同塔省公安厅5月14日表示，该省公安厅安全调查机关已对居住在同塔省常福乡的黎青山（1979年出生）和阮清雄（1981年出生）立案侦查并实施强制措施，以调查其“涉嫌从事颠覆人民政权活动”。

从5月13日零时起，生物汽油E10 RON 95-V和E10 RON 95-III的售价在23730至25120越盾/升区间。图自越通社

越南生物汽油已准备就绪

比原定路线图更早些，越南部分主要企业已开始销售E10生物汽油，并准备向系统外的加油站供应市场。