提升打击贸易欺诈与知识产权侵权效能

越通社河内 ——在电子商务、数字经济和人工智能蓬勃发展的背景下，贸易欺诈行为日趋狡猾、难以管控，对营商环境、消费者健康及正派企业声誉造成严重影响。这是5月16日在胡志明市举行的“打击贸易欺诈、假货和知识产权侵权知识培训”活动中，与会代表分享的核心观点。该活动由打击贸易欺诈和假货研究所、胡志明市老人民公安协会及知识产权发展中心联合举办。



打击贸易欺诈和假货研究所所长裴文权表示，假货如今已成为全球性问题，尤其是在数字经济和电子商务蓬勃发展的时代。技术、人工智能和在线平台的快速发展，一方面为经济增长创造了条件，另一方面也为不法分子利用进行贸易欺诈提供了“温床”。



裴文权指出：“贸易欺诈和假货不仅是某个国家的问题，而是具有全球性的普遍问题，在数字经济和电子商务时代尤为突出。”



从打击经济犯罪的实践来看，胡志明市公安局经济警察处干部阮维科中校表示，如今不法分子的作案手段比以前狡猾得多。常见手法之一是利用合法企业法人实体，掩盖生产和经营假货的行为。此外，不法分子还组织封闭式生产，分工专业化，将工序拆分到多个地点，以规避职能部门的检查。



与会代表还认为，电子商务和社交网络的强劲发展正给打击假货工作带来巨大挑战。不仅消费品领域问题突出，食品造假现象也日趋复杂。

组委会表彰获得国家品牌称号的企业。图自越通社

燕香进出口贸易服务有限责任公司总经理范氏乔莺表示，产品价值越高，被造假、仿冒的风险越大。企业从创立品牌之初，就对生产流程、工厂、原料区及产品商标保护等环节进行了投入。但为防范风险，企业仍需不断应用和革新产品保护技术。



裴文权认为，在技术和人工智能快速发展的背景下，打击假冒伪劣商品工作需要管理机关和企业界的迅速反应。当前的关键不仅是应用技术，更要以合乎道德、切实有效的方式使用技术。



据专家分析，为提高未来打击假冒伪劣商品工作效率，需要加强公安、市场监管、海关及知识产权机构之间的协调配合，同时要严管网络空间经营活动，严厉查处大规模假货生产链。



此外，专家也呼吁消费者提高警惕，防范社交网络上的夸大广告，选择来源清晰的产品，不纵容假货和劣质商品。（完）